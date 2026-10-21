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Виткоф путује у Москву на састанак са Путином

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21.10.2026 07:43

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Виткоф путује у Москву на састанак са Путином
Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool

Амерички изасланик за мировне преговоре Стив Виткоф састаће се у сриједу у Русији са руским предсједником Владимиром Путином, потврдио је амерички званичник.

На састанку ће путем видео-везе учествовати и Џаред Кушнер, а разговори долазе након што је украјинска страна представила нове приједлоге за постизање мировног споразума.

Виткоф је у уторак боравио у Норвешкој, гдје је разговарао са украјинским предсједником, као и лидерима Норвешке и Финске. Према ријечима америчког званичника, Украјина је током тих разговора изнијела „нове идеје и приједлоге“, који су детаљно размотрени.

Разговарало се и о елементима свеобухватног мировног оквира, укључујући безбједносне гаранције.

"Сада постоји висок степен усаглашености на оперативном нивоу између Уједињеног Краљевства, Украјине и Европе у погледу наредних корака", навео је амерички званичник.

У међувремену, амерички министар одбране Пит Хегсет демантовао је да је Вашингтон ограничио Украјини приступ сателитској мрежи Старлинк (Starlink), која је у власништву Илона Маска.

Одговарајући на питање о приступу војној верзији ове услуге, познатој као Старшилд (Starshield), Хегсет је поручио да америчка администрација није предузимала никакве кораке како би ограничила њено коришћење.

"Нисмо ништа повукли. Постоје услови коришћења којих се, у коначници, треба придржавати, а Старлинк има могућност да доноси такве одлуке", рекао је Хегсет.

Нагласио је да се став Вашингтона по том питању није промијенио.

"Нисмо издали никакве директиве нити предузели било шта слично. Наравно, желимо да Украјинци буду успјешни", поручио је шеф Пентагона.

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Тагови :

Стив Виткоф

Русија

Москва

Владимир Путин

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