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Ројтерс: Иран одуговлачи преговоре како би ослабио Трампа, Ормуски мореуз остаје тачка спора

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21.10.2026 06:39

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Демонстранти машу иранским заставама током скупа подршке властима на тргу у Техерану, у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vahid Salemi

Тензије између Израела и Ирана не јењавају, док Вашингтон и Техеран остају на супротстављеним позицијама у вези са условима за наставак преговора.

Ормуски мореуз и даље је у средишту спора, а иранска стратегија одуговлачења преговора, према писању Ројтерса, доводи се у везу и са предстојећим изборима за Конгрес САД.

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху изјавио је да је „посвећен рушењу иранског режима“, што би, како је навео, довело и до слома Хезболаха у Либану.

Америчка војска сматра да је око 95 одсто бродова успјешно пролазило кроз Ормуски мореуз, одбацујући тврдње Техерана о наиласку танкера на мине и затварању пловног пута.

Исламска Република поручује да ће одговорити на сваки нови напад, али да остаје отворена за дипломатију, док америчке захтјеве сматра главном препреком за наставак преговора.

С друге стране, Ројтерс пише да ирански званичници одуговлаче преговоре како би ослабили политичку позицију америчког предсједника Доналда Трампа уочи конгресних избора.

У међувремену, број погинулих у нападу јеменских Хута на војни камп владиних снага на југу Јемена порастао је на 73.

(РТС)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Сједињене Америчке Државе

Хути

Америка

Доналд Трамп

Бењамин Нетанјаху

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