Ројтерс: Иран одуговлачи преговоре како би ослабио Трампа, Ормуски мореуз остаје тачка спора

Аутор:АТВ редакција
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Тензије између Израела и Ирана не јењавају, док Вашингтон и Техеран остају на супротстављеним позицијама у вези са условима за наставак преговора.
Ормуски мореуз и даље је у средишту спора, а иранска стратегија одуговлачења преговора, према писању Ројтерса, доводи се у везу и са предстојећим изборима за Конгрес САД.
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху изјавио је да је „посвећен рушењу иранског режима“, што би, како је навео, довело и до слома Хезболаха у Либану.
Америчка војска сматра да је око 95 одсто бродова успјешно пролазило кроз Ормуски мореуз, одбацујући тврдње Техерана о наиласку танкера на мине и затварању пловног пута.
Исламска Република поручује да ће одговорити на сваки нови напад, али да остаје отворена за дипломатију, док америчке захтјеве сматра главном препреком за наставак преговора.
С друге стране, Ројтерс пише да ирански званичници одуговлаче преговоре како би ослабили политичку позицију америчког предсједника Доналда Трампа уочи конгресних избора.
У међувремену, број погинулих у нападу јеменских Хута на војни камп владиних снага на југу Јемена порастао је на 73.
(РТС)
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