Позната компанија уводи погодност за туристе: Осигурање од превише кише на одмору

Аутор:АТВ редакција
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Компанија Аирбнб увела је опционално осигурање од неповољних временских услова које путницима омогућава дневну новчану накнаду у случају обилних падавина током одмора, а услуга је доступна корисницима из 10 европских земаља, уз износе исплата од 50 до 1.000 евра дневно, у зависности од услова полисе.
Осигурање је намијењено путницима који желе да се заштите од финансијских губитака уколико им киша поквари планирани одмор, а доступно је приликом резервације смјештаја преко платформе Аирбнб, пренио је данас Јуроњуз.
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"Киша може да баци сјенку на путовање којем су се гости радовали, али не би требало да га одреди", изјавио је Џастин Брус, директор Аирбнб-а за стратешка партнерства, програм АирЦовер и осигурање.
Он је навео да компанија сарађује са осигуравајућом кућом "Chubb" на увођењу ове услуге, како би путници могли да добију новчану накнаду у случају кише и мање времена проводе бавећи се проблемима које она изазива, а више уживајући у путовању.
Осигурање ће моћи да уговоре корисници Аирбнб-а који живе у Аустрији, Данској, Француској, Њемачкој, Италији, Ирској, Холандији, Пољској, Шпанији и Шведској.
Полиса обухвата путовања у земљи и иностранству, али, како наглашава бриселска телевизија, не важи за путовања у свим државама.
Према условима осигурања, које покрива компанија "Chubb", путници могу да добију од 50 до 1.000 евра за сваки дан током којег падавине испуне прописане критеријуме уговорене полисе.
Да би се остварило право на исплату, на локацији смјештаја мора да падне најмање 1,5 милиметара кише у року од једног сата, у периоду између 8 и 20 часова, током минималног броја сати утврђеног полисом.
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Тачан број сати потребних за остваривање права на накнаду, као и износ исплате, разликоваће се од земље до земље.
Праћење падавина обавља се аутоматски, на основу података извора као што су америчка Национална управа за аеронаутику и свемир (НАСА), Европски центар за средњорочне временске прогнозе и америчка Национална управа за океане и атмосферу (НОАА).
Корисници зато неће морати да подносе доказе о падавинама, већ ће бити обавијештени уколико испуне услове за исплату накнаде.
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