Назив супе у болници изазвао скандал у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Назив супе изазвао је жестоке критике на друштвеним мрежама, а након упозорења да је ријеч о дискриминирајућем изразу, болница у Дрездену покренула је истрагу
Назив "Zigeunersuppe", односно "циганска супа", на аутомату за храну који се наводно налази у градској болници у Дрездену изазвао је расправу на друштвеним мрежама у Њемачкој.
Критике су усмјерене на израз који многи сматрају дискриминаторним због његове историјске повезаности са предрасудама, друштвеним искључивањем и прогоном.
Случај је отворио питање примјерености таквих назива у јавним установама, посебно у болници, која би требало да буде мјесто једнаког и достојанственог поступања према свим људима, без обзира на њихово поријекло, пише Fenix magazin.
Критике због спорног израза
На спорни назив упозориле су странице на друштвеним мрежама "Aktivistmuss" и "Hogesatzbau", које се, како наводе у свом опису, баве јавним указивањем на говор мржње и његове ауторе.
У објави су критиковале чињеницу да се производ са таквим називом наводно нуди у аутомату у болници Дрезден-Фридрихштат.
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Аутори објаве иронично су примијетили да се чини као да је јеловник аутомата остао заглављен у седамдесетим годинама прошлог вијека, иако је 2026. година.
Притом су истакли да је неприхватљиво да се у установи која се ослања на савремену медицину и научни напредак истовремено користи назив који дио становништва доживљава као уврједљив.
У објави су позвали болницу да провјери натписе на својим аутоматима и усклади их са савременим стандардима поштовања и недискриминације.
Израз "Zigeuner" историјски се користио за Роме и Синте, али га данас многи припадници тих заједница сматрају погрдним, преноси Нова.
Иако се назив "Zigeunersuppe" дуго задржао у гастрономској понуди на њемачком говорном подручју, његова употреба све чешће се доводи у питање управо због дискриминаторних конотација.
Управа градске болнице у Дрездену реаговала је на јавне критике и поручила да случај схвата озбиљно.
"Желимо активно да допринесемо разјашњавању овог случаја. Аутомат приказан на фотографији за сада нам није познат", изјавила је портпаролка болнице за њемачки портал TAG24.
Додала је да болница истражује гдје се аутомат налази и ко је одговоран за његово одржавање и рад. Након што прикупе додатне информације, провјериће околности и предузети потребне кораке како би се случај разјаснио.
Из одговора болнице није произлазило да је већ потврђено да се спорни аутомат налази у њеним просторијама.
Управо зато управа најприје покушава да утврди његову локацију и ко је одговоран за производе који се у њему нуде.
Након одговора болнице, страница "Hogesatzbau" објавила је нову поруку у којој је похвалила њену реакцију. Аутори су посебно истакли спремност на комуникацију и најављену промјену ознака на аутоматима.
"Тако се то ради! Указивање на проблем, отвореност за разговор и разумијевање", поручили су, захваливши болници на брзом, љубазном и одговору пуном уважавања.
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