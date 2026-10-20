Трамп: Зеленски боље да пристане на споразум

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија континуирано шири територију која прелази под њену контролу током Специјалне војне операције, изјавио је амерички предсjедник Доналд Трамп.
"Русија је огромна машина. Руси настављају да напредују, они имају неисцрпне ресурсе", рекао је Трамп, преноси РТ Балкан.
Народ у Украјини тешко да ће трпјети даље борбе, Зеленски треба да пристане на споразум, оцијенио је шеф Бијеле куће.
"Украјина и Зеленски треба да теже рјешавању сукоба, иначе ће се ситуација за њих лоше завршити", изјавио је Трамп.
САД то желе од Зеленског, додао је он.
Трамп је још примијетио да је Европа уморна од украјинског сукоба.
"Ми смо много дали Украјини. Ми нисмо добили ништа заузврат, осим туге, смрти и огромних финансијских губитака", истакао је Доналд Трамп.
Амерички лидер је оцијенио да састанак Путина и Зеленског није неопходан за украјинско решење.
Према његовим ријечима, шеф кијевског режима је могао да постигне споразум прије двије године под много повољнијим условима.
Шеф кијевског режима Володимир Зеленски изјавио је да су током разговора са специјалним изаслаником америчког предсједника Стивом Виткофом у Ослу разматрани приједлози за различите формате прекида ватре, безбједносне гаранције за Украјину и питања територија.
Зеленски је на конференцији за новинаре, након разговора одржаних уз учешће норвешког премијера Јонаса Гара Стереа и финског предсједника Александра Стуба, рекао да је Украјина спремна за преговоре и да је важно показати знаке деескалације.
Свијет
Италија уводи нове мјере за насилно понашање на протестима
"Зато постоје одређени приједлози за различите формате прекида ватре", рекао је Зеленски.
Он је навео да су са америчком страном разговаране безбједносне гаранције за Украјину, укључујући могућност примјене члана 5 НАТО-а и опцију "члана 5 лајт".
Према његовим ријечима, документ који ће Виткоф предати руској страни садржи различите врсте безбједносних гаранција, а одговор се очекује у року од једног дана.
Зеленски је поновио да о територијалним питањима мора да се разговара на највишем нивоу и изразио је спремност за трилатерални састанак са председником Русије Владимиром Путином и председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом.
"Ниједно питање о Украјини не може да се разматра без Украјине", поручио је Зеленски.
Он је навео да је током разговора било ријечи и о обнови Украјине након сукоба, истичући да је циљ да се сукоб заврши што прије. Изразио наду да ће Украјини помоћи амерички и европски партнери.
Такође је казао да амерички обавјештајни подаци о ракетним нападима сада функционишу, истичући њихов значај за рано упозоравање становништва на долазак балистичких ракета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
28
22
07
21
49
21
42
21
32
Тренутно на програму