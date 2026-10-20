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Војин Мијатовић разријешен дужности: Познато ко преузима руковођење министарством

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20.10.2026 21:42

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Војин Мијатовић
Фото: Facebook

Влада ФБиХ донијела је одлуку о развлашћивању федералног министра развоја, предузетништва и обрта Војина Мијатовића.

Руковођење овим министарством у наредном периоду преузима Мартина Јовановић, док ће законске и подзаконске акте умјесто Мијатовића потписивати федерални премијер Нермин Никшић.

Овај корак услиједио је након што је Врховни суд ФБиХ, уваживши приједлог Посебног одјела Федералног тужилаштва за борбу против корупције и криминала (ПОСКОК), одредио Мијатовићу мјере забране обављања дужности у Влади и владиним органима.

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Врховни суд ФБиХ је 15. септембра ове године потврдио оптужницу против Мијатовића и још неколико особа због сумње на злоупотребу положаја или овлаштења приликом додјеле бесповратних грант средстава у износу од скоро милион конвертибилних марака.

Поред Мијатовића, оптужницом су обухваћени и стручни савјетник у министарству Невзет Сефо, помоћник министра Адис Фајић, те директор и извршни директор компаније 8X Вентурес Сарајево, Бојан Лазић и Харун Мливо.

(Аваз)

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Тагови :

Војин Мијатовић

ФБиХ

Влада ФБиХ

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