Војин Мијатовић разријешен дужности: Познато ко преузима руковођење министарством

Аутор:АТВ редакција
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Влада ФБиХ донијела је одлуку о развлашћивању федералног министра развоја, предузетништва и обрта Војина Мијатовића.
Руковођење овим министарством у наредном периоду преузима Мартина Јовановић, док ће законске и подзаконске акте умјесто Мијатовића потписивати федерални премијер Нермин Никшић.
Овај корак услиједио је након што је Врховни суд ФБиХ, уваживши приједлог Посебног одјела Федералног тужилаштва за борбу против корупције и криминала (ПОСКОК), одредио Мијатовићу мјере забране обављања дужности у Влади и владиним органима.
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Врховни суд ФБиХ је 15. септембра ове године потврдио оптужницу против Мијатовића и још неколико особа због сумње на злоупотребу положаја или овлаштења приликом додјеле бесповратних грант средстава у износу од скоро милион конвертибилних марака.
Поред Мијатовића, оптужницом су обухваћени и стручни савјетник у министарству Невзет Сефо, помоћник министра Адис Фајић, те директор и извршни директор компаније 8X Вентурес Сарајево, Бојан Лазић и Харун Мливо.
(Аваз)
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