Конаковићеве пријетње пале у воду - држављани Србије могу гласати у БиХ

Аутор:Весна Азић
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Јуче пријетње, данас подигнута рука за. Елмедин Конаковић за само један дан прешао је пут од одлучног противника до заговорника гласања држављана Србије у БиХ.
Најављивао је блокаде, пријетио протјеривањем српских дипломата, а онда je на сједници Савјета министара све то пало у воду. Одлука је усвојена једногласно. Тако је Конаковићева велика политичка представа завршена без резултата у његову корист. Држављани Србије моћи ће да гласају 25. октобра.
"То говори о једној хистерији. Данас имамо ситуацију да је Конаковић гласао и да је Савјет министара једногласно донио одлуку. Ја мислим да је то једна озбиљна побједа руководства Републике Српске. Израз прије свега разумијевања политичког руководства Републике Српске и Србије на тај начин", рекао је Сташа Кошарац, замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ.
БиХ
Омогућено гласање држављанима Србије на територији БиХ
Конаковић је промијенио мишљење, не и чињеницу да је покушао да свој лични став наметне као став цијеле БиХ. Заједничке институције нису ничије приватно власништво, а најмање мјесто за ускраћивање права Србима.
"Ако је неко написао Устав да БиХ је заједнички став свих. Онда то не може бити став Елмдина, то може само бити став института. Пошто он неће као да гласа зато што се ради о Србима, пријети.. да ти право кажем не пратим га", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
БиХ
Кошарац након одлуке Савјета министара: Велика политичка побједа руководства Српске
Ко губи има право да се љути. Али, изборни губитник због свог бијеса неће успјети направити нову кризу на Балкану, каже Ненад Стевандић. Завршиће као и сви остали који су у БиХ узнемиравали грађане, уносили подјеле и најављивали сукобе.
"Елмедин ће проћи као Ел-муџахедин, као Ел-Шмитедин, као и сви који су овдје радили те ствари који су радити те ствари које узнемиравају грађане. Надам се да ни Бошњацима није у интересу да иду за онима који најављују сукобе и који желе да зарате са својим комшијама", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Иако је Конаковић на крају одустао од блокаде, остаје нејасно с којим правом је уопште пријетио. Министар иностраних послова нема овлашћења да самостално доноси такве одлуке мимо Предсједништва БиХ, каже Александар Павић. Покушај спречавања гласања држављана Србије оцјењује као директно мијешање у изборе друге државе и непријатељски акт, који додатно урушава повјерење међу народима у БиХ.
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