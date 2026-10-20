Омогућено гласање држављанима Србије на територији БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Савјет министара БиХ дао је сагласност за организовање гласања држављана Србије на територији БиХ на парламентарним изборима 25. октобра 2026. године.
Одлука је усвојена једногласно на данашњој ванредној телефонској сједници, а МИП БиХ је закључком задужен да о томе обавијести Амбасаду Србије у БиХ.
Данашња сједница СМ БиХ организована је на захтјев замјеника предсједавајућег Савјета министара Сташе Кошараца, који је истакао да је захвалан колегама на исказаној подршци и политичкој одговорности.
- Важно је да држављани Србије који бораве у Српској и ФБиХ могу остварити своје бирачко право и гласати на предстојећим парламентарним изборима. Уједно користим прилику да позовем све грађане да на изборима 25. октобра подрже Александра Вучића и листу "Уједињена Србија", јер су то политике које чувају српске националне интересе, јачају Србију и воде је путем стабилности, развоја и сигурне будућности - додао је Кошарац.
Истиче да је снажна Србија је ослонац Српске, а јединство српског народа, међусобна подршка и саборност остају трајна обавеза према нашем народу и будућим генерацијама.
- Српска је побиједила 4. октобра, а Србија побјеђује 25. октобра - додао је Кошарац у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.
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