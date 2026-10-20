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ЦИК донио нову наредбу о поновном бројању гласачких листића

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20.10.2026 16:19

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ЦИК донио нову наредбу о поновном бројању гласачких листића
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ донијела је наредбу о поновном бројању гласачких листића јер су приликом верификације гласачких пакета мобилних тимова пронађени листићи са два редовна бирачка мјеста.

Због тога, како је наведено у наредби, Главни центар за бројање треба да изврши увид у бројно стање неискоришћених листића са тих мјеста.

Предсједник ЦИК-а Јован Калаба рекао је да Главни центар за бројање ради у три смјене, те да се броје гласачки листићи путем поште, а да су пребројани гласачки листићи из дипломатско-конзуларних представништава БиХ.

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"Нове технологије задале су још више посла, али рокови из Изборног закона и наших правилника су остали исти и надамо се да ћемо успјети до законских рокова утврдити и потврдити резултате и додијелити мандате", навели су из ЦИК-а, преноси Срна.

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Тагови :

ЦИК БиХ

бирачко мјесто

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Избори 2026

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