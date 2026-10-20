Дојава о бомби у центру града: Затворена најпрометнија улица у Зеници

Аутор:АТВ редакција
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У центру Зенице данас је дошло до полицијске интервенције након што је запримљена дојава о наводно постављеној експлозивној направи на подручју Градске тржнице.
Како сазнаје портал Црна-Хроника, због сигурносних разлога затворена је улица Маршала Тита, једна од најпрометнијих пјешачких зона у центру Зенице.
На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, који су осигурали подручје и приступили провјери навода из пријаве.
Информацију је за портал Црна-Хроника потврдила Лејла Екиновић, портпаролка Управе полиције МУП-а ЗДК.
"Полицијски службеници су на терену и врши се детаљан преглед ради провјере навода из запримљене пријаве", потврдила је Екиновић.
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На мјесто догађаја изашли су и службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе I Зеница, који учествују у провођењу потребних службених радњи.
Према фотографијама с мјеста догађаја, полиција је жутом траком оградила дио улице Маршала Тита, док је приступ ограђеном подручју привремено онемогућен.
За сада није познато да ли је ријеч о лажној дојави, а коначне информације биће познате након завршетка полицијског прегледа.
Полиција наставља активности на провјери свих околности овог догађаја.
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