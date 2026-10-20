Logo

Дојава о бомби у центру града: Затворена најпрометнија улица у Зеници

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 17:19

Коментари:

0
Дојава о бомби у центру града: Затворена најпрометнија улица у Зеници
Фото: АТВ БЛ

У центру Зенице данас је дошло до полицијске интервенције након што је запримљена дојава о наводно постављеној експлозивној направи на подручју Градске тржнице.

Како сазнаје портал Црна-Хроника, због сигурносних разлога затворена је улица Маршала Тита, једна од најпрометнијих пјешачких зона у центру Зенице.

На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, који су осигурали подручје и приступили провјери навода из пријаве.

Информацију је за портал Црна-Хроника потврдила Лејла Екиновић, портпаролка Управе полиције МУП-а ЗДК.

"Полицијски службеници су на терену и врши се детаљан преглед ради провјере навода из запримљене пријаве", потврдила је Екиновић.

Талго воз ЖФБиХ.jpg

БиХ

Истражиоцима су спорна именовања Владе у Жељезницама ФБиХ

На мјесто догађаја изашли су и службеници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе I Зеница, који учествују у провођењу потребних службених радњи.

Према фотографијама с мјеста догађаја, полиција је жутом траком оградила дио улице Маршала Тита, док је приступ ограђеном подручју привремено онемогућен.

За сада није познато да ли је ријеч о лажној дојави, а коначне информације биће познате након завршетка полицијског прегледа.

Полиција наставља активности на провјери свих околности овог догађаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дојава о бомби

Зеница

МУП ЗДК

Коментари (0)

Више из рубрике

Саобраћајна незгода у Лакташима којој је учествовао пасат 5 и аутобус.

Хроника

Судар аута и аутобуса у Лакташима, гужве у саобраћају

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

У тешкој несрећи код Приједора погинуо мотоциклиста Бојан Кресоје

2 ч

0
писање казне, Полиција Републике Српске

Хроника

Пијан и дрогиран ”скакавцем” замахнуо ка врату полицајца

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Хроника

Мотоциклиста (38) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи код Приједора

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

18

Лепа Брена данас слави рођендан: Ево колико година пуни

18

12

Осигуравајућа друштва у Француској пред великим губицима

18

05

Свијету пријети нови талас поскупљења хране током 2027. године

18

02

Кошарац након одлуке Савјета министара: Велика политичка побједа руководства Српске

17

56

Ћосић: Увредљив натпис на муралу биће уклоњен што прије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима