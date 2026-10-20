У тешкој несрећи код Приједора погинуо мотоциклиста Бојан Кресоје

Аутор:АТВ редакција
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Мотоциклиста Бојан Кресоје из Приједора, предсједник М.К. Громови Р.С., погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ догодила у Брезичанима код Приједора.
Од Бојана се на друштвеним мрежама опраштају многобројне колеге и пријатељи.
Емотивном поруком огласио се и мото клуб чији је предсједник био.
Хроника
Мотоциклиста (38) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи код Приједора
"Данас је дио моје душе отишао с тобом, брате мој...
Отишао је мој најбољи друг, мој комшија, мој брат по цести и човјек с којим сам из маште и снова створио наш МК Громови. Бојане, био си више од пријатеља – био си ослонац, смијех у свакој вожњи и чиста енергија која је покретала све око себе.
Небо је данас добило најгласнијег и највољенијег анђела на два точка. Свака наша заједничка км, сваки договор, свака кафа и сваки звук мотора заувијек остају урезани у мом срцу.
Хвала ти за сваку вожњу, за искрено пријатељство и за све што смо заједно изградили. МК Громови ће заувијек носити твој траг, јер си у те боје уградио своју душу.
Почивај у миру, брате мој. Возимо се опет на неким бољим, небеским цестама", навели су из мото клуба на Фејсбуку.
Несрећа се догодила око 19.25 часова у Брезичанима код Приједора док је Кресоје возио мотоцикл "јамаха", а у несрећи је учествовао и аутомобил са приколицом.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац ОЈТ Приједор.
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