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У тешкој несрећи код Приједора погинуо мотоциклиста Бојан Кресоје

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20.10.2026 16:00

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Мотоциклиста Бојан Кресоје из Приједора, предсједник М.К. Громови Р.С., погинуо је у тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ догодила у Брезичанима код Приједора.

Од Бојана се на друштвеним мрежама опраштају многобројне колеге и пријатељи.

Емотивном поруком огласио се и мото клуб чији је предсједник био.

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Мотоциклиста (38) погинуо у тешкој саобраћајној несрећи код Приједора

"Данас је дио моје душе отишао с тобом, брате мој...

​Отишао је мој најбољи друг, мој комшија, мој брат по цести и човјек с којим сам из маште и снова створио наш МК Громови. Бојане, био си више од пријатеља – био си ослонац, смијех у свакој вожњи и чиста енергија која је покретала све око себе.

​Небо је данас добило најгласнијег и највољенијег анђела на два точка. Свака наша заједничка км, сваки договор, свака кафа и сваки звук мотора заувијек остају урезани у мом срцу.

​Хвала ти за сваку вожњу, за искрено пријатељство и за све што смо заједно изградили. МК Громови ће заувијек носити твој траг, јер си у те боје уградио своју душу.

​Почивај у миру, брате мој. Возимо се опет на неким бољим, небеским цестама", навели су из мото клуба на Фејсбуку.

Несрећа се догодила око 19.25 часова у Брезичанима код Приједора док је Кресоје возио мотоцикл "јамаха", а у несрећи је учествовао и аутомобил са приколицом.

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац ОЈТ Приједор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

погинуо мотоциклиста

Приједор

Саобраћајна несрећа

удес

Погинуо Бојан Кресоје

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