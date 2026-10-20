Logo

Вукалићу максималних 45 година затвора за масакр у Гимназији у Санском Мосту!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 11:50

Коментари:

0
Вукалићу максималних 45 година затвора за масакр у Гимназији у Санском Мосту!
Фото: АТВ

Кантонални суд у Бихаћу осудио је Мехемеда Вукалића (63) на максималну казну од 45 година затвора због троструког убиства у Гимназији у Санском Мосту!

Вукалић је у новембру прошле године био осуђен на 42 године затвора, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Федерације БиХ и поступак вратио на поновно суђење. Након поновљеног поступка осуђен је на максималну казну.

мехемед вукелић

Хроника

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Поновљени поступак

Вукалић је оглашен кривим за убиства директора школе Нијаза Халиловића, секретарке Нисвете Кљунић и професорке енглеског језика Гордане Миџан, те за недозвољено посједовање аутоматске пушке којим је починио злочин. За свако убиство изречена му је казна од по 16 година затвора, док је за недозвољено посједовање оружја добио годину затвора. Казне су му обједињене у јединствену од 45 година затвора.

Мехемед Вукалић

Хроника

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

Злочин се догодио 21. августа 2024. године у просторијама Гимназије, која се налази у склопу средњошколског центра "Амир Жилић" у Санском Мосту. У пресуди се наводи да је Вукалић злочин починило у стању битно смањене урачунљивости. Он је око 10 часова ујутро, наоружан калашњиковом египатске производње са два оквира, дошао у школу.

Пуцао из калашњикова

Одмах се упутио на први спрат у канцеларију директора Халиловића у кога је, у два наврата, испалио пет хитаца. Погодио га је у груди, врат, трбух и лијеву шаку. Затим се упутио у канцеларију секретара и у Кљунићеву је испалио четири пројектила, погодивши је у грудни кош, надлактицу и трбух. Након тога је сишао у приземље школе до кабинета професора Ц.А. у којем се налазила професорица енглеског Гордана Миџан. У њу је испалио пет пројектила, погодивши је у главу, грудни кош и трбух.

Преживио покушај убиства

Након што је завршио крвави поход Вукалић је отишао до просторија које користе домари и хигијеничари и пуцао себи у груди. Хитно је превезен у УКЦ Републике Српске у Бањалуци гдје су му повреде саниране и из болнице је отпуштен 2. септембра 2024. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мехемед Вукалић

Сански Мост

пресуда

Кантонални суд Бихаћ

Убиство

Масакр у Гимназији у Санском Мосту

Коментари (0)

Више из рубрике

Покушај убиства Ђокана Мијатовића

Хроника

Покушај убиства Ђокана Мијатовића: Ухапшено осам особа, претреси на 14 локација

2 ч

0
Акција ПОСКОК-а: Претреси у Жељезницама ФБиХ и Министарству саобраћаја и комуникација ФБиХ

Хроника

Акција ПОСКОК-а: Претреси у Жељезницама ФБиХ и Министарству саобраћаја и комуникација ФБиХ

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Четири особе ухапшене у Лакташима: Пуцали у ваздух, метак погодио ауто у дворишту куће

2 ч

0
Туча у Броду, једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

Хроника

Туча у Броду, једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

27

Минић: Највећа жеља ми је да нам Српску испуне дјечија граја и смијех

13

19

Остварила је многе снове, али на овај још чека: Адриана Лима открила своју највећу жељу

13

06

Усвојен програм обиљежавања 35 година Народне скупштине, свечана академија 24. октобра у Палама

13

02

"Елмедин ће проћи као ел-Муџахедин, ел-Шмитедин"

12

50

"Меморијални центар приказује истину о страдању Срба и добиће још бољу логистику"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима