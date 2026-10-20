Вукалићу максималних 45 година затвора за масакр у Гимназији у Санском Мосту!

Аутор:Огњен Матавуљ
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Кантонални суд у Бихаћу осудио је Мехемеда Вукалића (63) на максималну казну од 45 година затвора због троструког убиства у Гимназији у Санском Мосту!
Вукалић је у новембру прошле године био осуђен на 42 године затвора, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Федерације БиХ и поступак вратио на поновно суђење. Након поновљеног поступка осуђен је на максималну казну.
Хроника
Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!
Вукалић је оглашен кривим за убиства директора школе Нијаза Халиловића, секретарке Нисвете Кљунић и професорке енглеског језика Гордане Миџан, те за недозвољено посједовање аутоматске пушке којим је починио злочин. За свако убиство изречена му је казна од по 16 година затвора, док је за недозвољено посједовање оружја добио годину затвора. Казне су му обједињене у јединствену од 45 година затвора.
Хроника
Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу
Злочин се догодио 21. августа 2024. године у просторијама Гимназије, која се налази у склопу средњошколског центра "Амир Жилић" у Санском Мосту. У пресуди се наводи да је Вукалић злочин починило у стању битно смањене урачунљивости. Он је око 10 часова ујутро, наоружан калашњиковом египатске производње са два оквира, дошао у школу.
Одмах се упутио на први спрат у канцеларију директора Халиловића у кога је, у два наврата, испалио пет хитаца. Погодио га је у груди, врат, трбух и лијеву шаку. Затим се упутио у канцеларију секретара и у Кљунићеву је испалио четири пројектила, погодивши је у грудни кош, надлактицу и трбух. Након тога је сишао у приземље школе до кабинета професора Ц.А. у којем се налазила професорица енглеског Гордана Миџан. У њу је испалио пет пројектила, погодивши је у главу, грудни кош и трбух.
Након што је завршио крвави поход Вукалић је отишао до просторија које користе домари и хигијеничари и пуцао себи у груди. Хитно је превезен у УКЦ Републике Српске у Бањалуци гдје су му повреде саниране и из болнице је отпуштен 2. септембра 2024. године.
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