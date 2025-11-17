Logo
Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

Огњен Матавуљ

17.11.2025

10:15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

Казна од 42 године затвора, која је изречена Мехемеду Вукалићу за троструко убиство у Гимназији у Санском Мосту, најстрожа је казна коју је Кантонални суд у Бихаћу изрекао у својој историји.

Вукалић је проглашен кривим за убиства директора школе Нијаза Халиловића, секретара Нисвете Кљунић и професорице енглеског језика Гордану Миџан које је усмртио хицима из аутоматске пушке. За свако убиство понаособ добио је по 14 година затвора, док је за недозвољено држање оружја, односно аутоматске пушке којом је злочин почињен добио годину дана затвора.

мехемед вукелић

Хроника

Троструко убиство у Санском Мосту: Мехемед Вукалић осуђен на 42 године!

Казне су му обједињене у јединствену казну од 42 године дуготрајног затвора.

Пресуду је изрекло судско вијеће којим је предсједавала Јасмина Липовача која је у образложењу пресуде навела да је неспорно утврђено да је Вукалић убио три особе.

"Током суђења чули смо два комбинована психијатријско-психолошка вјештачења и суд је прихватио налаз вјештака одбране који су навели да је оптужени дјело починио у стању битно смањене урачунљивости", рекла је Липовача.

Она је додала да је приликом одмјеравања казне суд као олакшавајуће околности цијенио то што оптужени раније није осуђиван.

"Отежавајуће околности су тежина почињеног дјела, упорност и безобзирност коју је оптужени исказао током извршења, али и чињена да је дјело извршено у школском објекту и то у вријеме док се у њој налазило наставно особље и ученици на поправним испитима који су страховали за своје животе", истакла је Липовача.

У изречену казну Вукалићу је урачунато вријеме проведено у притвору од 2. септембра.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Федерације БиХ.

Кантонални тужилац Садета Мухић рекла је да је задовољна изреченом казном, али не и чињеницом да је прихваћен налаз одбране о битно смањеној урачунљивости.

"Након што добијемо писмени отправак пресуде, одлучићемо о евентуалној жалби", рекла је Мухић.

Породице убијених изрицање пресуде испратили су у сузама, али им је лакнуло када су чули какву је казну Вукалић добио.

