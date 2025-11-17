Тужилаштво о језивом злочину: Убиству Алдине су претходиле пријетње

Извор:
Агенције
17.11.2025
07:45
Коментари:1
Бруталном убиству Алдине Јахић /32/ у Мостару претходиле су пријетње њеног бившег момка Аниса Калакџића /33/, речено је Срни у Тужилаштву Херцеговачко-неретванског кантона.
Јахићева, која је из Калесије, убијена је око 18.00 часова у тоалету једног мостарског хотела, а увиђај је завршен око 23.00 часа.
Дежурни тужилац Херцеговачко-неретванског кантона Весна Прањић изјавила је Срни да ће након што добије извјештај од полиције затражити притвор за осумњиченог.
Хроника
"Покушала је побјећи од млакоње без кичме": Пријатељи се опраштају од убијене Алдине Јахић
"Убиству су претходиле пријетње које је женска особа добијала од бившег дечка. Нажалост, није га пријављивала из њој познатих разлога, мислећи да ће се то на тим пријетњама и завршити", рекла је Прањићева.
Када је јуче кренула на фитнес, каже Прањићева, дочекао ју је и потегао пиштољ.
Хроника
Ово је Алдина Јахић која је убијена у тоалету кафића
"Трчала је до хотела покушавајући да се спаси, али ту је ушао и убио је", рекла је Прањићева.
Она није могла да коментарише наводе о томе да је нападач покушао да изврши самоубиство, јер, како је рекла, за то нема доказе.
Министар унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона Маријо Марић рекла је да је полиција за неколико минута након убиства ухапсила осумњиченог.
Хроника
Злочин потресао Мостар: Фудбалски судија осумњичен за убиство жене, покушао и себи да пресуди?
Осумњичени Анис Калакџић је фудбалски судија и син познатог мостарског фудбалера.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму