Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране

АТВ

28.12.2025

09:53

0
Фото: Printscreen/Instagram

Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор декану Стоматолошко факултета Мухамеду Ајановићу, док је осумњиченој инспекторки Далили Хакаловић изрекао мјере забране.

Ајановић је осумњичен да је починио кривично дјело злоупотреба положаја и примање дара.

Према Далили Хакаловић се одредјују сљедеће мјере забране:

Мјера забране састајања и контактирања (укључујући и телефонски контакт или контактирање преко посредника) или повезивање на било који начин са свједоцима и прилазак истима на удаљености од 100 метара са свједоцима А.М., Р.Ш., Б.С. Д., К.Ф., А.Х., Д.С., Ј.М., З.К., А.К., А.М., Т.З., М.Г.В., С.К. и било којим запослеником Кантоналне управе за инспекцијске послове, као и контактирање (укључујући и телефонски контакт или контактирање преко посредника) или повезивање на било који начин са осумњиченима М.А., А.М. Џ.В.

Мјеру забране предузимања службених дужности из члана 140а. став 1. тачка а) ЗКП ФБиХ, на начин да се осумњиченој забрањује предузимање службених дужности инспектора Кантоналне управе за инспекцијске послове,

Мјеру забране посјећивања одређених мјеста из члана 140а. став (1) тачка б) ЗКП ФБиХ, на начин да се осумњиченој забрањује посјећивање службених просторија Кантоналне управе за инспекцијске послове, Стоматолошког факултета и Стоматолошког клиничког центра.

Далила Хакаловић

