Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара

27.02.2026
У пожару у Фабрици намјештаја „Ализино“ у брчанском насељу Буквик повријеђено је десет особа.
Пожар огромних размјера у насељу Буквик код Брчког највјероватније је избио током извођења радова на варењу, када је варница запалила спужву, након чега се ватра муњевито проширила на цијели производни простор фабрике намјештаја.
Радници су, прије него што је пожар захватио комплетну халу, успјели да извуку дио намјештаја и репроматеријала, чиме је барем дјелимично смањена материјална штета.
Више информација о узроку пожара и висини причињене штете биће познато након завршетка увиђаја.
Грађанима се савјетује да избјегавају кретање у близини индустријске зоне Буквик како би се омогућио несметан пролаз интервентних екипа.
