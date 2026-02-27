Повријеђени у пожару у Брчком отпуштени из болнице

27.02.2026
Десет повријеђених особа са респираторним компликацијама који су збринути у Општој болници Брчко након пожара у Фабрици намјештаја "Ализино" у насељу Буквик, доброг су општег стања и вечерас су отпуштени из болнице, рекао је портпарол "Здравственог центра Брчко" Салих Ибрахимбеговић.
У поподневним часовима у Фабрици намјештаја "Ализино" избио је пожар који је захватио највећи дио овог погона.
Причињена је велика материјална штета.
Узроци пожара биће познати након завршеног увиђаја полиције.
