Змије пораниле: Уловио великог гмизавца у фебруару - ВИДЕО

Извор:
АТВ
27.02.2026
22:27
Коментари:0
Необично високе температуре за ово доба године пробудиле су и гмизавце.
Сезона змија у Србији је званично отворена, и то већ 27. фебруара, када је изведена прва успјешна интервенција и хватање, прилично дугачког, степског смука у селу Прекодолце код Владичиног Хана.
Акцију хватања предводио је чувени змијоловац Владица Станковић, а забиљежена је и камером. Како се може видјети, змијоловац је морао дубље да зађе у бунар како би успио да извади ову змију.
"Да отворимо сезону. Ево га, комада један. Највјероватније да има још", казао је Владица на почетку снимка.
Змије почеле да излазе из својих скровишта
Како је истакао, чим су температуре скочиле, змије су почеле да измиле из својих скровишта, иако је евидентно да им временски услови још увијек нису у потпуности идеални.
"Ово је степски смук... Хладно му је још. Али данас је 27. фебруар, кренуло је! Чим је отоплило, одмах креће", наводи Владица, наглашавајући да је ово званично прва интервенција ове године.
Ова успјешна акција у Владичином Хану, у селу Прекодолце, завршена је хватањем првог незваног госта, али посао за овог храброг човјека тек предстоји.
