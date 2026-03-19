Изузетно отровна риба поново ухваћена код Дубровника: Може бити смртоносна

19.03.2026
Код Дубровника је поново ухваћена изузетно отровна и опасна риба "сребрнопруга напухача", а неколико дана касније уловљена је и у сплитском акваторијуму.
Ријеч је о изузетно отровној риби, која садржи отров тетродотоксин. Након конзумације риба може изазвати тешке здравствене тегобе, а понекад и смрт. Осим отрова, ова врста има и снажну чељуст с врло оштрим зубима, па и угриз може узроковати озбиљне повреде.
С рибом треба руковати пажљиво и по могућности избјегавати директан контакт упозорили су из Института за окенографију и рибарство.
"Сребрнопруга напухача" је још увијек редак посјетилац у Јадранском мору, али њена бројност би се с временом могла повећавати. То је још једна у низу инвазивних врста које се убрзано шире у Јадрану.
"Природно је распрострањена у тропским предјелима Индијског и Тихог океана. У Средоземном мору први је пут забиљежена 2003. године уз југоисточну обалу Турске, након чега се поступно ширила источним Медитераном", рекао је за Дубровачки вјесник др сц Валтер Кожул, научник у Институту за море и приобаље.
