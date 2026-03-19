Експлозија у Центру за истраживање свемира, има повријеђених

АТВ

19.03.2026

11:51

У просторијама Монтенегро Спејс Рисрча, у Подгорици, дошло је до експлозије у којој су повређене двије особе.

Представник те организације Никола Перовић потврдио је за ТВЦГ да су повријеђене двије приправнице, као и да се не зна узрок експлозије.

"Једна особа је хоспитализована. Два прста су ампутирана, а другој је оштећен слух", казао је Перовић.

"Полиција је обавјештена, а на терену је био и вјештак", казао је Перовић.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Монтенегро Спејс Рисрч, основан 2023. године, бави се развојем свемирске технологије и истраживањима. Најпознатији су по лансирању првог црногорског сателита Луча у орбиту, крајем прошле године.

Инцидент је озбиљан подсетник на ризике у истраживању свемирске технологије и потребу за максималним безбедносним стандардима, наводе стручњаци.

Званичне институције настављају истрагу, а Монтенегро Спејс Рисрч је позвао јавност на стрпљење док се не утврде све околности експлозије, преноси Б92.

