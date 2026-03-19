Електране Станари демантовале наводе о масовним отказима

Аутор:

АТВ

19.03.2026

11:44

Коментари:

1
Електране Станари демантовале су тврдње о наводним масовним отпуштањима које су се појавиле у јавности, истичући да такве информације не одговарају стварном стању.

Из компаније наводе да није било, нити ће бити масовних отказа, те да је до забуне највјероватније дошло због редовних кадровских промјена у складу са утврђеним радним, стручним и безбједносним стандардима.

Термоелектрана Станари

Република Српска

Термоелектрана Станари подијелила десетине отказа

"Од почетка 2026. године радни однос је престао за 30 запослених, од чега је 20 радника добило отказ, док је истовремено покренут поступак за пријем 12 нових радника.Електране Станари тренутно запошљавају 1.162 радника, а током 2025. године у буџет Републике Српске уплатиле су 37,4 милиона марака по различитим основама", наводи се у саопштењу.

Из ове компаније поручују да остају стабилан и поуздан послодавац, уз континуирана улагања у унапређење пословања и безбједност рада.

Large banner

Прочитајте више

Превозници протестују

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ упућује коначни позив: Почињемо 23. марта

46 мин

0
Заборављена имена за дјевојчице која имају прелијепа значења

Породица

Заборављена имена за дјевојчице која имају прелијепа значења

52 мин

0
Жена са Балкана отиша у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

Свијет

Жена са Балкана отиша у Њемачку да ради: "Овд‌је само пада киша и рачуни"

53 мин

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Косидба дворишта завршила експлозијом

54 мин

0

Више из рубрике

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић

Република Српска

Мастиловић: Сврха Резолуције - спречавање понављања геноцида

2 ч

0
Ступиле на снагу одлуке о именовању предсједника и чланова Владе Српске

Република Српска

Ступиле на снагу одлуке о именовању предсједника и чланова Владе Српске

5 ч

0
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Дејтонска БиХ не постоји ни правно ни фактички

14 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Не бих Гранасу објашњавао шта је српски народ кроз историју добио од Русије, а шта од вас који нам данас дијелите лекције

16 ч

14
