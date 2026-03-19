Електране Станари демантовале наводе о масовним отказима

АТВ
19.03.2026
11:44
Коментари:1
Електране Станари демантовале су тврдње о наводним масовним отпуштањима које су се појавиле у јавности, истичући да такве информације не одговарају стварном стању.
Из компаније наводе да није било, нити ће бити масовних отказа, те да је до забуне највјероватније дошло због редовних кадровских промјена у складу са утврђеним радним, стручним и безбједносним стандардима.
Термоелектрана Станари подијелила десетине отказа
"Од почетка 2026. године радни однос је престао за 30 запослених, од чега је 20 радника добило отказ, док је истовремено покренут поступак за пријем 12 нових радника.Електране Станари тренутно запошљавају 1.162 радника, а током 2025. године у буџет Републике Српске уплатиле су 37,4 милиона марака по различитим основама", наводи се у саопштењу.
Из ове компаније поручују да остају стабилан и поуздан послодавац, уз континуирана улагања у унапређење пословања и безбједност рада.
