Конзорцијум Логистика БиХ упућује коначни позив: Почињемо 23. марта

Пленум Конзорцијума Логистика БиХ упутила је трећи и коначни позив - најаву оперативних протеста, који ће започети 23. марта 2026. године.

"Овим путем обавјештавамо све надлежне институције, службенике и јавност да су транспортни процеси доведени у стање потпуне неизводљивости, те да су превозници из БиХ фактички онемогућени у остваривању основног права на рад", истиче се у саопштењу.

Као разлоге за протесте истичу:

1. Међународни проблем – право на рад у ЕУ (90/180)

"Постављамо јасно и недвосмислено питање - како је могуће да професионални возачи из Босне и Херцеговине до 90 дана нису сигурносна пријетња, а од 91. дана постају", иако посједују сва потребна документа, лиценце и дозволе? Захтијевамо - право на несметано обављање међународног транспорта, јасно дефинисан статус професионалних возача и амнестију свих изречених забрана уласка за возаче из БиХ - додаје се у саопштењу.

2. Унутрашњи захтјеви – системско рјешавање сектора

"Након 14 мјесеци обећања без реализације, захтијевамо хитно и без одлагања - поврат дијела трошарина на гориво, поврат ПДВ-а за међународни транспорт, од Управе за индиректно опорезивање (УИО) да реализује закључке дефинисане кроз 18 тачака, у циљу успостављања државне равноправности, убрзања процедура и смањења чекања на границама, од Министарства комуникација и транспорта БиХ (МКТ) да испуни 17 договорених тачака, које су већ усаглашене са представницима сектора и фискално растерећење сектора",додаје се у саопштењу Конзорцијума.

Наводе да ће протест бити демократски, законити, организовани и професионални, те без било каквог авантуризма или инцидената.

"Посебно наглашавамо да ће се током трајања протеста у потпуности поштовати све наредбе и упуте службених лица Полиције, граничних служби и Министарстава унутрашњих послова. Све активности ће се одвијати у складу са законским прописима који регулишу кретање и јавни ред. Координатори на терену биће у сталној комуникацији са надлежним институцијама и службеницима, уз пуну сарадњу са грађанима, како би се очувао ред, сигурност и достојанство свих учесника", истиче се у саопштењу.

Истичу да ће кретање транспортних јединица бити усклађено са важећим прописима и координисано на терену, али уз јасну поруку - транспортни процеси се више не могу одвијати у условима у којима је сектор системски блокиран.

"Ово није протест против државе – ово је борба за право на рад, достојанство и опстанак сектора који носи економију Босне и Херцеговине. Протести ће трајати до потпуног испуњења захтјева. Свако даље игнорисање проблема значи директну одговорност за колапс транспортног сектора, поремећај ланаца снабдијевања, озбиљне економске посљедице по Босну и Херцеговину", закључује се у саопштењу.