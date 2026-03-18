Кривична пријава против Зијада Крњића?

Аутор:АТВ
18.03.2026
20:59
Привредна комора Републике Српске ангажовала је адвокатски тим који разматра могућност подношења кривичне пријаве против члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијада Крњића који блокира отварање граничног прелаза Градишка.
Потврдио је ово предсједник Привредне коморе Горан Рачић.
Раније, измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији Управе за индиректно опорезивање којима се омогућава почетак рада на новоизграђеном граничном прелазу Градишка, нису усвојене, јер је Крњић био против.
