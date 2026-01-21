Којић: Крњи Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности претходне Владе Српске

Извор:
СРНА
21.01.2026
12:55
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је Срни да крњи Уставни суд БиХ не би смио да има надлежност да одлучује о апелацији поднесеној у вези са оцјеном уставности одлуке о избору претходне Владе Републике Српске.
- Међутим, знајући ранију праксу тог суда да је одлучивао о многим стварима за који није надлежан, очигледно је да су се они претворили у уставотворца, а не у тумача Устава БиХ. Врло је упитно како ће они сутра разматрати и одлучивати о апелацији - рекао је Којић који је и правник уочи сутрашње сједнице крњег Уставног суда БиХ на чијем дневном реду је и раније поднесена апелација која се односи на Владу Републике Српске чију оставку је Народна скупштина усвојила у суботу, 18. јануара.
Он је истакао да се крњи Уставни суд БиХ користи као средство да се у потпуности развласте институције Републике Српске и уруши њен уставно-правни поредак.
Којић је напоменуо да је крњи Уставни суд БиХ прекршио основни уставни принцип да иду у пензију оне судије које испуњавају услове за то.
- Међутим, они сами одлуче да њихове судије који су испунили услове за пензију остају да раде и не иду у пензију док се тај суд не попуни - указао је Којић.
Према његовим ријечима, само из ових примјера видљиво је шта се може очекивати од крњег Уставног суда БиХ.
- Неко ко је на првој линији борбе против Републике Српске и против дејтонске БиХ, ко је на фону или трагу унитаризације БиХ, сигурно неће бити добронамјеран у вези са овом апелацијом - навео је Којић.
За сутра је заказана сједница крњег Уставног суда БиХ на чијем дневном реду је и раније поднесени захтјев за оцјену уставности одлуке о избору претходне Владе Републике Српске на челу са премијером Савом Минићем изабране 2. септембра прошле године.
Захтјев за оцјену уставности крњем Уставном суду БиХ раније су поднијела четворица делегата из Клуба Бошњака у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, те посланици "тројке" у Представничком дому парламента БиХ.
У међувремену, Народна скупштина Републике Српске 18. јануара изабрала је нову Владу Српске на чијем је челу такође Минић.
- Нова Влада Републике Српске предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Републику Српску - оцијенила је раније вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
