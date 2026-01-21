Logo
Large banner

Којић: Крњи Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности претходне Владе Српске

Извор:

СРНА

21.01.2026

12:55

Коментари:

0
Којић: Крњи Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности претходне Владе Српске
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је Срни да крњи Уставни суд БиХ не би смио да има надлежност да одлучује о апелацији поднесеној у вези са оцјеном уставности одлуке о избору претходне Владе Републике Српске.

- Међутим, знајући ранију праксу тог суда да је одлучивао о многим стварима за који није надлежан, очигледно је да су се они претворили у уставотворца, а не у тумача Устава БиХ. Врло је упитно како ће они сутра разматрати и одлучивати о апелацији - рекао је Којић који је и правник уочи сутрашње сједнице крњег Уставног суда БиХ на чијем дневном реду је и раније поднесена апелација која се односи на Владу Републике Српске чију оставку је Народна скупштина усвојила у суботу, 18. јануара.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Друштво

Од данас на снази нове цијене горива

Он је истакао да се крњи Уставни суд БиХ користи као средство да се у потпуности развласте институције Републике Српске и уруши њен уставно-правни поредак.

Којић је напоменуо да је крњи Уставни суд БиХ прекршио основни уставни принцип да иду у пензију оне судије које испуњавају услове за то.

- Међутим, они сами одлуче да њихове судије који су испунили услове за пензију остају да раде и не иду у пензију док се тај суд не попуни - указао је Којић.

Семир Џанковић

Сцена

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

Према његовим ријечима, само из ових примјера видљиво је шта се може очекивати од крњег Уставног суда БиХ.

- Неко ко је на првој линији борбе против Републике Српске и против дејтонске БиХ, ко је на фону или трагу унитаризације БиХ, сигурно неће бити добронамјеран у вези са овом апелацијом - навео је Којић.

За сутра је заказана сједница крњег Уставног суда БиХ на чијем дневном реду је и раније поднесени захтјев за оцјену уставности одлуке о избору претходне Владе Републике Српске на челу са премијером Савом Минићем изабране 2. септембра прошле године.

Захтјев за оцјену уставности крњем Уставном суду БиХ раније су поднијела четворица делегата из Клуба Бошњака у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, те посланици "тројке" у Представничком дому парламента БиХ.

Камион

БиХ

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

У међувремену, Народна скупштина Републике Српске 18. јануара изабрала је нову Владу Српске на чијем је челу такође Минић.

- Нова Влада Републике Српске предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Републику Српску - оцијенила је раније вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Подијели:

Таг:

Милорад Којић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

Друштво

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

3 ч

1
Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

Свијет

Овај италијански град има највећу стопу милионера у свијету

3 ч

0
Путин се сутра састаје са Виткофом

Свијет

Путин се сутра састаје са Виткофом

3 ч

0
Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

Градови и општине

Вукови нападају у чопору: Заклали стотину оваца и коза

3 ч

0

Више из рубрике

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

БиХ

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

3 ч

0
Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе

БиХ

Од сутра припрема гласачких листића за поновљене изборе

4 ч

1
Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

БиХ

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

22 ч

0
Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

БиХ

Држављани БиХ више неће морати чекати на границама: ЕУ припрема рјешење

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

16

02

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner