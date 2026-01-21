Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

21.01.2026
12:50
Коментари:1
Удружење пољопривредних произвођача - мљекара Републике Српске саопштили су да им је одговорено из Инспектората Српске да су у контроли утврдили да се производ "Danish White" на полици у маркетима продаје као "Дански сир".
Они су у саопштењу објавили одговор Инспектората РС у којем се наводи да су инспектори изашли 19. јануара у маркет које су мљекари пријавили раније и утврдили да се спорни производ са фотографије уз пријаву продаје као "Дански сир"
"Наиме, ради се о производу 'Danish White' 750 g, док га трговац продаје као 'Дански сир', чиме долази до обмане потрошача. Затечена је укупна количина наведеног производа од 4 комада по продајној цијени од 4,99 КМ. Такође је поред производа са слике коју сте послали уз пријаву у промету затечен 'Арла дански бијели 50% mm' у количини од 3 комада, замјена за сир биљног поријека Витрос Форма Тост 23,162 kg и замјена за сир биљног поријекла Витрос Форма Пица 11,748 kg исте проблематике. Наведеном правном лицу је усмено наложено отклањање наведене непавилности, односно да се промијени назив прозвода како не би долазило до заблуде потрошача приликом куповине истог, што је и учињено на лицу мјеста, односно до момента трајања ванредне инспекцијске контроле. Од стране овог органа предузеће се и законом предвиђене мјере", пише у одговору Инспектората мљекарима.
Удружење у саопштењу наводи да је јасно да надлежна тијела нису реаговала на вријеме и да подаци о овим производима морају бити јасни свим грађанима.
"Сматрамо да ови производи утичу на тржиште, мљекаре, али и буџет. Купци добијају информацију да је неки фино упакован производ из иностранства, јефтинији од домаћих млијечних производа. За тај производ се наводи да је сир – у наведеним случајевима од стране трговачког ланца, и лажно убјеђује купац да је поријеклом од млијека. Ово утиче на избор грађана и они умјесто млијека, почињу да конзумирају неко биљно уље. Произвођачи млијека, прерађивачи, дистрибутери хранива, машина, лијекова, ветеринари су директно урођени кроз смањен прилив у сектор. Дугорочно, село се потпуно деградира. Држава се оштећује за ПДВ, јер лажна информација доводи до повећања тражње за лажним млијечним производима, који су јефтинији, па је и износ наплаћеног ПДВ нижи. Држава се додатно оштећује кроз буџет, јер се смањује укупна економска активност домаћих субјеката у ланцу производње млијека. Ми још не знамо како ови производи дјелују на здравље наших грађана", истиче се у саопштењу Удружења пољопривредних произвођача-мљекара Републике Српске.
Мљекари су прије неколико дана послали писмо Сташи Кошарцу, министру спољне трговине и економских односа БиХ, у којем између осталог, сумњају да се увозе вјештачки производи и замјене, а декларишу се као сиреви.
Кошарац им је одговорио исти дан да су у потпуности спремни и опредијељени да поступе по иницијативи надлежних министарстава Републике Српске и Федерације БиХ када је у питању увођење заштитних мјера на увоз одређених пољопривредних производа.
Најновије
Најчитаније
16
02
16
02
15
58
15
57
15
50
Тренутно на програму