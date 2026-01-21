Преминуо Милан Скробић

21.01.2026
Доктор Милан Скробић, пензионисани професор Универзитета у Бањалуци, преминуо је јуче у Бањалуци у 79. години живота.
Професор Скробић рођен је 1947. године у Градишци, а основну школу и гимназију завршио је у Козарској Дубици.
Медицински факултет завршио је 1971. године на Универзитету у Загребу, гдје је 1979. године положио и специјалистички испит из области нуклеарне медицине. Супспецијалистички испит на постдипломском студију из ендокринологије, болести метаболизма и дијабетеса успјешно је положио 1983. године на истом факултету, гдје је 1987. године одбранио и магистарски рад под насловом "Вриједности тиреоглобулина код упала штитне жлијезде".
Докторску дисертацију под насловом "Тиреоглобулин у тироидним и нетироидним обољењима" одбранио је 1990. године на Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци.
На Медицинском факултету Универзитета у Бањалуци обављао је дужност продекана за наставу, као и дужност декана.
Радио је у Заводу за нуклеарну медицину Универзитетског клиничког центра Републике Српске, а обављао је и дужност директора Универзитетског клиничког центра Српске.
Током богате каријере објавио је већи број научних радова и публикација, те био учесник низа значајних научноистраживачких пројеката.
Професор Скробић биће сахрањен сутра у 12.30 часова, на Централном градском гробљу у Врбањи.
