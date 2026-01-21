Спријечен терористички напад на полицијску станицу

Извор:
Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је да су њени агенти спријечили терористички напад који су планирала двојица миграната у руском граду Уфа.
Из ФСБ-а је за РИА Новости речено да је један од миграната елиминисан док се опирао хапшењу, те да се ради о лидеру терористичке ћелије који се ватреним оружјем супротставио агентима.
Према наводима агената, двојица осумњичених су држављани једне од централноазијских земаља и чланови су међународне терористичке организације чија је активност забрањена у Русији.
Агенти су у кући осумњичених пронашли компоненте за производњу импровизоване експлозивне направе.
