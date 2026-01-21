Logo
Спријечен терористички напад на полицијску станицу

СРНА

21.01.2026

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) саопштила је да су њени агенти спријечили терористички напад који су планирала двојица миграната у руском граду Уфа.

Из ФСБ-а је за РИА Новости речено да је један од миграната елиминисан док се опирао хапшењу, те да се ради о лидеру терористичке ћелије који се ватреним оружјем супротставио агентима.

sinzo abe tanjugap

Свијет

Изречена казна за убиство бившег премијера

Према наводима агената, двојица осумњичених су држављани једне од централноазијских земаља и чланови су међународне терористичке организације чија је активност забрањена у Русији.

Агенти су у кући осумњичених пронашли компоненте за производњу импровизоване експлозивне направе.

FSB

Русија

Терористички напад

