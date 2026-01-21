Издато упозорење: Спремна два Орешника

Извор:
21.01.2026
Украјинске обавјештајне службе упозориле су да постоји могућност да Русија лансира два суперсонична пројектила "Орешник" у наредних пет дана, објављено је на профилу "Милитарy Обсервер" на друштвеној мрежи Икс.
Наводно, упозорење важи за период од 21. јануара, односно од данас, па до 26. јануара. Упозорење је такође издато и на Телеграм каналима који мониторишу дешавања у Украјини.
Како се даље истиче, због тог упозорења Украјина је у високом стању приправности.
Истиче се и да украјински обавјештајци још увијек немају прецизне податке о томе да ли се ради о лансирању у оквиру тестирања "Орешника", или ће пак та хиперсонична ракета бити испаљена на циљеве у Украјини.
Руске снаге су употријебиле су посљедњи пут ракете "Орешник" у масовном нападу на кључне циљеве у Украјини у ноћи између 8. и 9. јануара, а нападе је потврдило руско Министарство одбране.
Тада су погођени кључни инфраструктурни и енергетски објекти у Кијеву и Лавову, што је оставило на стотине хиљада људи без струје по ниским зимским температурама.
Украјинска безбједносна служба (СБУ) саопштила је да се руски напад ракетом "Орешник" на западну Лавовску област третира као ратни злочин.
"Орешник" је иначе хиперсонична ракета средњег домета, способна да успјешно избјегава већину најбољи противваздушних система, што, како наводи "Милитарy обсервер" ово последње упозорење ставља у ранг "веома озбиљног".
Тренутно на програму