Logo
Large banner

Издато упозорење: Спремна два Орешника

Извор:

Б92

21.01.2026

11:29

Коментари:

1
Издато упозорење: Спремна два Орешника
Фото: screenshot / x

Украјинске обавјештајне службе упозориле су да постоји могућност да Русија лансира два суперсонична пројектила "Орешник" у наредних пет дана, објављено је на профилу "Милитарy Обсервер" на друштвеној мрежи Икс.

Наводно, упозорење важи за период од 21. јануара, односно од данас, па до 26. јануара. Упозорење је такође издато и на Телеграм каналима који мониторишу дешавања у Украјини.

Новак Ђоковић

Тенис

Познато када Ђоковић поново излази на терен

Како се даље истиче, због тог упозорења Украјина је у високом стању приправности.

Истиче се и да украјински обавјештајци још увијек немају прецизне податке о томе да ли се ради о лансирању у оквиру тестирања "Орешника", или ће пак та хиперсонична ракета бити испаљена на циљеве у Украјини.

Руске снаге су употријебиле су посљедњи пут ракете "Орешник" у масовном нападу на кључне циљеве у Украјини у ноћи између 8. и 9. јануара, а нападе је потврдило руско Министарство одбране.

Тада су погођени кључни инфраструктурни и енергетски објекти у Кијеву и Лавову, што је оставило на стотине хиљада људи без струје по ниским зимским температурама.

дјевојчица-телефон

Здравље

Упозорења логопеда на негативне посљедице дигиталних технологија на развој дјеце

Украјинска безбједносна служба (СБУ) саопштила је да се руски напад ракетом "Орешник" на западну Лавовску област третира као ратни злочин.

"Орешник" је иначе хиперсонична ракета средњег домета, способна да успјешно избјегава већину најбољи противваздушних система, што, како наводи "Милитарy обсервер" ово последње упозорење ставља у ранг "веома озбиљног".

Подијели:

Тагови:

Орешник

Русија

Украјина

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Свега ту може бити: Познати метеоролог објавио прогнозу до краја јануара

Друштво

Свега ту може бити: Познати метеоролог објавио прогнозу до краја јануара

1 ч

0
Посвађали се на слави, па један потегао пиштољ: Младић (26) задобио повреде

Хроника

Посвађали се на слави, па један потегао пиштољ: Младић (26) задобио повреде

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Овај један знак хороскопа рођен да пати и буде вјечно несрећан

2 ч

0
Двоје повријеђених у тешком судару

Хроника

Двоје повријеђених у тешком судару

2 ч

0

Више из рубрике

Макрон напустио Давос без састанка са Трампом

Свијет

Макрон напустио Давос без састанка са Трампом

2 ч

0
Њемачки суд осудио држављанина БиХ, ево колико ће да робијају

Свијет

Њемачки суд осудио држављанина БиХ, ево колико ће да робијају

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Бесент: Трамп стиже у Давос вјероватно са три сата закашњења

3 ч

0
Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

Свијет

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Којић: Крњи Уставни суд БиХ није надлежан за оцјену уставности претходне Владе Српске

12

50

Потврђене сумње мљекара: Лажни сиреви на полицама у Републици Српској

12

44

Од данас на снази нове цијене горива

12

43

Туга у дому Звезде Гранда, певач ван себе од бола

12

40

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner