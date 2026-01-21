Logo
Њемачки суд осудио држављанина БиХ, ево колико ће да робијају

Извор:

Агенције

21.01.2026

09:41

Фото: Unsplash

Њемачка држава оштећена је за најмање девет милиона евра, а све кроз фиктивне фактуре милионских износа те разрађену мрежу „фантомских власника“.

Суд у Минхену за ову тешку превару осудио је четворицу мушкараца, међу којима и држављанина БиХ као главног осумњиченог.

Сви осуђени били су дио организованог ланца рада на црно у региону Горње Баварске.

Бројни радници из укупно пет грађевинских фирми били су исплаћивани „на црно“ за своје послове извођене у високоградњи.

Заједничка истражна група, која је дјеловала по налогу Тужилаштва Минхена и коју су чинили истражни службеници Финансијске контроле рада на црно Розенхајм и пореске инспекције Минхена, открила је штету по фондове социјалне заштите те пореске органе од око девет милиона евра, преноси АТВ.

Главноосумњичени је 67-годишњи грађевински предузетник из БиХ који је протеклих девет година основао пет различитих грађевинских фирми, у којима је плате запосленима, за одрађене радне сате, пријављивао само дјелимично.

Остатак је исплаћиван у готовини тј. у ковертама, на црно.

Да би заварао власти, стално је фирме доводио до банкрота, а затим би оснивао нове, под другим именима, чије послове су по његовим инструкцијама водили различити „фантомски“ власници.

Како се могло чути током суђења, од професионалног фалсификатора фиктивних фактура из Берлина куповао је лажне рачуне у милионским износима од непостојећих подизвођача, како би прикрио масовни одлив новца за исплате плата на црно из своје пословне документације.

Он је пресудом Окружног суда у Минхену, која је данас постала правоснажна, осуђен на пет година затвора.

„Он је тиме проузроковао штету по фондове и пореске органе од око девет милиона евра. Дуга затворска казна је у складу са његовим криминалним дјеловањем“, изјавила је Марион Диршерл, портпаролка Главне царинске управе Розенхајм.

Двојица „фантомских“ власника такође су добили затворске казне: 75-годишњи Хрват осуђен је на годину и десет мјесеци затвора и новчану казну. Други „фантомски“ власник, 29-годишњи држављанин БиХ, осуђен је на двије године затвора и огромну новчану казну.

Четврти осуђени је пријатељ главног починиоца, власник берлинске фирме за фиктивне фактуре, који је помагао и при планираним премјештањима сједишта фирми и њиховим „банкротима“. Он је осуђен на четири године и шест мјесеци затвора због свог доприноса кривичном дјелу. Ова пресуда још није правоснажна.

Држављанин БиХ

rad na crno

Њемачка

