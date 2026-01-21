Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

Извор:
Агенције
21.01.2026
08:57
Коментари:0
Амерички предсjедник Доналд Трамп упозорио је Иран да ће на континуиране пријетње атентатом на њега, које упућују лидери у Техерану, бити одговорено "дизањем те земље у ваздух"
- Па, не би требало то да раде, али сам им то ставио до знања. Шта год да се деси, дићи ћемо у ваздух цијелу земљу, цијела земља ће бити дигнута у ваздух. Али, имам веома чврста упутства. Шта год да се деси, збрисаће их са лица ове земље - рекао је Трамп за Њуз нејшн, преноси "Хил".
Тенис
Олга Даниловић испала са Аустралијан опена
Трамп је раније рекао да је оставио инструкције да САД униште Иран, уколико та земља изврши атентат на њега.
- Нису то урадили и било би ужасно за њих да то ураде. Не због мене, ако би то урадили, били би збрисани. То би био крај. Оставио сам упутства, ако то ураде, биће збрисани, неће ништа остати. И, не би требало да буду у стању да то ураде - истакао је Трамп.
Он је упозорио да је напад на Иран на столу након антивладиних протеста, у којима је убијено више од 3.300 људи, у сукобима са иранским безбједносним снагама.
Врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи оптужио је САД да кују завјеру против иранске владе и да подржавају протесте, наводећи да САД покушавају да "прогутају Иран".
Сцена
Мина Костић рекла ''да'': Каспер је запросио у емисији уживо
- Не намјеравамо да водимо земљу ка рату. Међутим, нећемо тек тако пустити криминалце унутар земље. Гори од унутрашњих криминалаца су међународни криминалци! Ни њих нећемо пустити - написао је раније Хамнеи у једној од неколико објава на друштвеној платформи Икс.
Званичници обавјештајне службе обавијестили су Трампа о наводним пријетњама против њега, током предсједничке кампање 2024. године, а бивши државни тужилац Мерик Гарланд је рекао да је завјера била одмазда за убиство иранског генерала Касема Сулејманија од стране Сједињених Америчких Држава 2020. године, током Трамповог првог предсједничког мандата.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму