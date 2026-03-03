Logo
Ракете лете на све стране у Дубаију и Абу Дабију

03.03.2026

07:13

Напад-Дубаи
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Убиство иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија у заједничком нападу Израела и Америке гурнуло је Блиски исток у незапамћени ратни понор.

У знак жестоке одмазде, Иран је лансирао кишу дронова и балистичких ракета не само на Израел, већ и на земље Персијског залива у којима се налазе америчке војне базе. Уједињени Арапски Емирати, Катар, Бахреин, Кувајт, Саудијска Арабија и Оман нашли су се под стравичним ударима, а свијет са зебњом прати развој ситуације.

Највећи ударац претрпио је цивилни и туристички сектор у УАЕ, претворивши луксузни Дубаи у поприште стравичног рата. Због огромног страха, раније је покренута хитна евакуација највише зграде на свијету, Бурџ Калифе, док су се широм града огласиле сирене.

Погођена Палма Џумејра: Чувено вештачко острво у Дубаију, дом најлуксузнијих хотела, директно је погођено ракетом, а густ дим куљао је у близини хотела “Фермонт Палм”.

Паралисан аеродром: Међународни аеродром у Дубаију претрпио је мању штету усљед удара, а четири радника су повријеђена, док је отказано више од 1.000 летова широм Блиског истока.

Хорор у Абу Дабију: Ситуација у сусједном Абу Дабију била је још драматичнија. Ирански дронови напали су поморску базу Ал Салам, у којој су смјештене француске снаге, изазвавши пожар. Пројектил је пао и у луку Зајед у непосредној близини крузера “Меин Schiff 4” на којем је било око 3.500 њемачких туриста, изазвавши општу панику. Пожар је избио и у складишту горива Мусафах након удара дрона.

Жртве: Министарство одбране УАЕ потврдило је да су у нападима погинула три страна држављанина (из Пакистана, Непала и Бангладеша), док је 58 људи рањено. Противваздушна одбрана оборила је 165 ракета и 541 дрон.

Драма Срба у Дубаију: "Одмах потражите заклон!"

У гротлу бруталних напада нашао се и велики број српских држављана. Нашим туристима су на мобилне телефоне стизале СМС поруке са драматичним упозорењем: "Због тренутне ситуације и могуће ракетне пријетње, потражите одмах заклон у најближој сигурној згради и удаљите се од прозора, врата и отворених простора".

Сателитски снимци приказали све ужасе у Дубаију

Компанија "Планет Лабс" објавила је сателитске снимке настале 28. фебруара и 1. марта који приказују посљедице иранских и америчко-израелских напада у региону Персијског залива.

На снимцима се види огромна разлика иако је разлика у истим само 24 сата.

Катар: На мети највећа америчка база и производња гаса

У Дохи су се чуле експлозије и сирене за ваздушну узбуну, док је на мети иранског ракетног напада била највећа америчка ваздухопловна база на Блиском истоку – Ал Удеид. Иранска војска је саопштила да је у потпуности уништила америчку радарску станицу “ФП-132” у овој бази, која служи за пресретање балистичких ракета. Додатни шок за светску економију донела је вест да је катарска државна енергетска компанија “Катар Енерџи” потпуно обуставила производњу течног природног гаса (ЛНГ) након напада на своја постројења. Власти Катара саопштиле су да су успеле да одбију трећи талас ракетних напада из Ирана.

аеродром никола тесла

Србија

Авион из Дубајиа слетио у Београд

Тотални хаос завладао је и у Кувајту. Пријављено је да се дим диже близу амбасаде САД, док је дрон погодио међународни аеродром, нанијевши материјалну штету и повредивши неколико радника. У одбрани од иранских ракета, кувајтска противваздушна одбрана направила је катастрофалну грешку и случајно оборила три америчка борбена ловца Ф-15 “Страјк Игл” у инциденту “пријатељске ватре”.

Бахреин: Евакуација америчких база

Седиште Пете флоте америчке морнарице у Бахреину било је директна мета иранског ракетног напада и дронова. Ирански напади су такође погодили луксузни хотел “Краун Плаза” у престоници Манами. Министар унутрашњих послова Бахреина хитно је наредио евакуацију људи из области Џуфер, где се налази америчка поморска база.

Саудијска Арабија: Експлозије у Ријаду, моћна краљевина побјеснила

Становници Ријада, престонице Саудијске Арабије, свједочили су снажним детонацијама, док се на истоку града дизао густ дим након иранских удара. Због напада дроном, саудијски нафтни гигант “Арамко” морао је хитно да затвори рафинерију "Рас Танура". Саудијска Арабија је осудила "очигледну иранску агресију" и најавила да задржава право на војни одговор.

