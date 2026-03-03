Logo
Возач из БиХ дивљао по ауто-путу: Добио драконску казну

Аутор:

АТВ

03.03.2026

07:09

Возач из БиХ дивљао по ауто-путу: Добио драконску казну
Фото: Pixabay

Цивилна патрола саобраћајне полицијске инспекције (ВПИ) Траунстајн зауставила је јуче возача из Босне и Херцеговине који је дивљао на ауто-путу А8 у области Берхтесгаденер Ланд.

Како су саопштили полицајци, око 14.10 часова у области Теисенберга у правцу Салцбурга патролу је претекла тесла са данским регистарским ознакама.

„Возача Тесле очигледно није занимала дозвољена максимална брзина од 120 км/х“, навела је саобраћајна полиција у саопштењу. Полицајци, који су били у возилу са опремом за снимање и мјерење брзине, одмах су кренули за електричним аутомобилом и у области Ангер регистровали брзину од 200 км/х.

Казна од скоро 1.500 евра за возача "Тесле"

„Возач је користио искључиво лијеву траку и тек су га други учесници у саобраћају приморали да брзину смањи на прихватљив ниво“, додала је полиција.

Након што је 37-годишњи возач, држављанин Босне и Херцеговине, заустављен и суочен са оптужбама, показао је спремност да прихвати казну. На лицу мјеста платио је новчану казну од 1430 евра. Поред тога, добио је и два казнена бода у Фленсбургу, као и забрану вожње у трајању од три мјесеца, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

