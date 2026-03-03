Возач из БиХ дивљао по ауто-путу: Добио драконску казну

Аутор:АТВ
Цивилна патрола саобраћајне полицијске инспекције (ВПИ) Траунстајн зауставила је јуче возача из Босне и Херцеговине који је дивљао на ауто-путу А8 у области Берхтесгаденер Ланд.
Како су саопштили полицајци, око 14.10 часова у области Теисенберга у правцу Салцбурга патролу је претекла тесла са данским регистарским ознакама.
„Возача Тесле очигледно није занимала дозвољена максимална брзина од 120 км/х“, навела је саобраћајна полиција у саопштењу. Полицајци, који су били у возилу са опремом за снимање и мјерење брзине, одмах су кренули за електричним аутомобилом и у области Ангер регистровали брзину од 200 км/х.
„Возач је користио искључиво лијеву траку и тек су га други учесници у саобраћају приморали да брзину смањи на прихватљив ниво“, додала је полиција.
Након што је 37-годишњи возач, држављанин Босне и Херцеговине, заустављен и суочен са оптужбама, показао је спремност да прихвати казну. На лицу мјеста платио је новчану казну од 1430 евра. Поред тога, добио је и два казнена бода у Фленсбургу, као и забрану вожње у трајању од три мјесеца, преносе Независне.
