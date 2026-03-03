Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Жена стара 57 година задобила је тешке повреде када су је напала два пса расе кане корсо, власништво њеног сина, а које је чувала, речено је Танјугу у Хитној помоћи.

Како је наведено, жена је чувала псе, јер јој је син био иностранству, а несрећа се догодила код Беранске улице код Трошарине.

Свијет Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Пошто екипе Хитне помоћи нису могле да приђу жени од паса, морала је да интервенише и полиција.

Како Телеграф незванично сазнаје, језива сцена догодила се у дворишту куће око 22 сата. Жена је наводно изгубила много крви, а хитно је пребачена у Ургентни центар гдје се љекари боре да јој сачувају живот.