Logo
Large banner

Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Аутор:

АТВ

03.03.2026

08:07

Коментари:

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција
Фото: АТВ

Жена стара 57 година задобила је тешке повреде када су је напала два пса расе кане корсо, власништво њеног сина, а које је чувала, речено је Танјугу у Хитној помоћи.

Како је наведено, жена је чувала псе, јер јој је син био иностранству, а несрећа се догодила код Беранске улице код Трошарине.

Венс-САД- 25092025

Свијет

Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Пошто екипе Хитне помоћи нису могле да приђу жени од паса, морала је да интервенише и полиција.

Како Телеграф незванично сазнаје, језива сцена догодила се у дворишту куће око 22 сата. Жена је наводно изгубила много крви, а хитно је пребачена у Ургентни центар гдје се љекари боре да јој сачувају живот.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пси

napad pasa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

Свијет

Виткоф: Иран имао довољно уранијума за 11 нуклеарних бомби

2 ч

0
Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

Кошарка

Јокић објаснио како је промијенио одлуку судија: "Рампа" о којој ће се причати

2 ч

0
Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

Друштво

Данас славимо два велика свеца: Један обичај требају испоштовати сви вјерници

2 ч

0
Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

Друштво

Стиже погоршање времена у марту, ево када се тачно очекује

2 ч

0

Више из рубрике

Несрећа у Српској, погинуо пјешак

Хроника

Несрећа у Српској, погинуо пјешак

12 ч

0
Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

Хроника

Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

17 ч

0
Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда

Хроника

Прве реакције на пресуду за убиство Крунића: Очекивали смо досљедност Врховног суда

19 ч

0
Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

Хроника

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Кристијано Роналдо приватним авионом напустио Саудијску Арабију

10

24

Шта честе свађе раде нашем тијелу и мозгу?

10

21

Француска шаље ратни брод на Кипар?

10

15

Винисијус поново дивљао: Вукао играча по трави па хтио да се бије

10

13

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner