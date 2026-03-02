Огласила се полиција због смрти дјетета у бањалучком вртићу

Аутор:Огњен Матавуљ
02.03.2026
17:24
Коментари:0
У вртићу у Бањалуци данас је преминула беба, стара свега десет мјесеци, сазнаје АТВ
Прве информације указују да је дијете изненада преминуло у сну и да у цијелом случају нема ништа сумњиво.
”Тужилаштво ће наложити обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти”, каже извор АТВ-а.
Ова незапамћена трагедија одиграла се данас око 14.50 часова. Видјевши да беба не даје знаке живота радници вртића су позвали Хитну помоћ, која је одмах реаговала и о свему обавијестила полицију.
”Данас око 14:50 часова пријављено је да радници Службе хитне медицинске помоћи Бањалука у вртићу у Бањалуци указују медицинску помоћ дјетету. Око 15:30 часова ПУ Бањалука је од стране УКЦ-а Републике Српске обавијештена да је дијете преминуло”, наводе у ПУ Бањалука.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци и у току је увиђај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму