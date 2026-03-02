Logo
Процурили нови занимљиви детаљи о Епстиновом словачком моделу и приватном пилоту

02.03.2026

18:23

Процурили нови занимљиви детаљи о Епстиновом словачком моделу и приватном пилоту
Фото: Department of justice

Према документима које је објавило Министарство правде САД (DOJ), Нађа Марцинко, словачка манекенка која је постала пилот приватног авиона Џефрија Епштајна, познатог као „Лолита експрес“, сарађивала је са савезним властима у замjену за помоћ у регулисању свог имиграционог статуса у САД.

Једна од најзагонетнијих фигура у Епштајновој афери

Марцинко (40) се сматра једном од најмистериознијих особа повезаних са афером око Џефрија Епштајна, осуђеног сексуалног преступника који је 2008. године склопио контроверзни споразум о некривичном гоњењу у држави Флориди. У то време, он се изјаснио кривим по државним оптужбама за проституцију уместо да се суочи са озбиљнијим федералним оптужбама за трговину малолетницима ради сексуалне експлоатације.

Марцинко је именована као једна од наводних саучесница у споразуму из 2008. године, али никада није кривично оптужена. Њени адвокати тврде да је и сама била жртва.

Писмо из 2022. године, које су саставили федерални агенти и које је укључено у објављене документе, први пут потврђује да је између 2018. и 2022. године Марцинко пружио информације о Епштајну и његовој дугогодишњој сарадници Гислен Максвел.

Трамп Конгрес

Свијет

Трамп: Лутник ће свједочити пред конгресом о везама са Епстином

Специјални агент Аманда Јанг из Одељења ФБИ-ја за експлоатацију деце и трговину људима рекла је да је Марцинко „учествовао у више телефонских и личних састанака“ као дiо истраге о кривичним пријавама против Епштајна и Максвела, извjештава Њујорк пост .

Помоћ при добијању визе у замjену за сарадњу

У замjену за сарадњу, њени адвокати су затражили помоћ од ФБИ-ја како би јој се дозволио боравак у САД након истека визе 2022. године. У преписци са истражитељима се наводи да је Марцинко „у великој мjери сарађивала“ и да покушава да „започне нормалнији живот“.

У писму америчким имиграционим властима, ФБИ је навео да је Марцинко жртва трговине људима и да се не може вратити у родну Словачку због могућих одмазди након сарадње са савезним властима. У саопштењу поднијетом Служби за држављанство и имиграцију САД наводи се да су је Епштајн и други „регрутовали, задржали и експлоатисали“ у сврху присилног сексуалног односа.

Хилари Клинтон-27022026

Свијет

Захарова о свједочењу Хилари Клинтон: ''Оно што је рекла је чиста измишљотина''

Вјерује се да је Марцинко стигла у САД почетком 2000-их, након што је добила визу преко модне агенције повезане са Епштајновим сарадником Жан-Ликом Брунелом. Тачна година њеног доласка није позната.

У имејловима које је разменила са Епштајном, а које су прегледали амерички медији, Марцинко наводи да је сексуални однос почео 2003. године, када је имала 18 година. Неке жртве из Вест Палм Бича рекле су истражитељима да су биле приморане на секс са Марцинком још 2002. године, када су обе биле малољетне.

Преписка открива манипулативну и токсичну везу. Према порукама, Епштајн је критиковао Марцинко због њеног наводног неуспјеха да „регрутује“ друге младе дјевојке.

Везе са Епштајном

Око 2010. године, према имејловима, Марцинко је покушала да прекине везу и постане независна. Међутим, комуникација се наставила и управо у том периоду је добила пилотску дозволу и почела да лети Епштајновим приватним авионом, за који тужиоци тврде да га је користио за превоз жртава широм свијета, укључујући и своје приватно карипско острво Литл Сент Џејмс.

bil klinton

Свијет

Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Године 2011, покренула је сопствену авио-компанију, Авилуп, уз Епштајнову финансијску подршку. Према доступним порукама, управо јој је тај пословни подухват омогућио да остане у САД након што јој није продужена манекенска виза.

Комуникација између Епштајна и Марцинко је прекинута 2018. године, исте године када је почела да сарађује са савезним властима. Након што јој је истекла инвеститорска виза 2021. године, њени адвокати су се поново обратили ФБИ-ју за помоћ, показују документи.

Марцинко је у судским документима Флориде оптужена за бављење сексуалним радњама са малољетницима како би се „задовољиле Епштајнове криминалне сексуалне жеље“, али никада није оптужена. Њени адвокати су одбили да коментаришу најновија открића.

Џефри Епстин

Џефри Епстајн

Епстајнови фајлови

