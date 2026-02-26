Овако се Клинтовони припремају за свједочење у случају Епстин

26.02.2026
Четврт вијека након што су напустили Бијелу кућу, Бил и Хилари Клинтон су само неколико сати удаљени од новог правног обрачуна са републиканцима у Представничком дому.
Они се спремају да свједоче у конгресној истрази против осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епштајна.
Након вишемјесечне борбе да избјегну свједочење у ономе што су назвали републиканском завером, пристали су да се повинују тек након што је Представнички дом био близу гласања о томе да ли да покрене поступак за непоштовање Конгреса против њих, пише CNN .
Очекује се да ће се Клинтоновима придружити њихови адвокати, Дејвид Кендал и Шерил Милс, који разрађују детаље могућих питања. Свједочење је заказано у Чапакви, у Њујорку, гдје Клинтонови живе. Хилари Клинтон би требало да свједочи данас, а Бил Клинтон сутра.
Мјесто одржавања је договорено између Кендала и представника Џејмса Комера, предсједника Надзорног одбора Представничког дома, како би се избјегло понижење и преседан позивања бившег председника на Капитол Хил ради испитивања. „Нико не тврди да су Клинтонови урадили било шта незаконито“, рекао је Комер. „Само имамо много питања.“
Да би се припремили, Клинтонови су се повукли, понекад заједно, понекад одвојено, како би освјежили сјећања на Епштајнове године, али и да би припремили одбрану и линије напада против потенцијално непријатељских испитивача. Републиканци су настојали да их третирају као јединицу, али одвојена свједочења истичу потенцијално велике разлике у информацијама које би могли да понуде одбору.
Према анализи CNN-а, Бил Клинтон је путовао Епштајновим приватним авионом најмање 16 пута, а у документима које је објавило Министарство правде САД, фотографисан је са женама у џакузију. Такође је фотографисан са Гислејн Максвел, Епштајновом бившом дјевојком и саучесницом у трговини људима.
Хилари Клинтон је изјавила да никада није упознала Епштајна. Бил Клинтон никада није оптужен у вези са Епштајном, а његов портпарол је више пута изјавио да је прекинуо везе са њим прије Епштајновог хапшења 2019. године и да није био упознат ни са каквим злочинима.
Очекује се да ће испитивање Била Клинтона бити дугачко, могуће дуже од пет сати колико је прошле недјеље свједочио Епштајнов сарадник Лес Векснер. Свједочење ће бити снимљено, а особље Републиканског одбора планира да објави видео снимке у року од неколико дана. Клинтонови и чланови Надзорног одбора сложили су се око пет тематских области: наводно лоше вођење истраге савезне владе о Епштајну и Максвелу, околности које су окружиле Епштајнову смрт 2019. године, начини на које би савезна влада могла ефикасније да се обрачуна са мрежама трговине људима, начини на које су Епштајн и Максвел покушавали да се додворе како би заштитили своје илегалне активности и потенцијална кршења етике од стране изабраних званичника.
Жртве Џефрија Епштајна и њихови адвокати сматрају да је важно да Клинтонови, посебно бивши предсједник, свједоче. Они наглашавају да присуство особе у Епштајновим досијеима и сарадња са Конгресом не подразумевају кривицу, али да Бил Клинтон треба да подијели све што зна.
„Био је повезан са Епштајном. Био је предсједник наше земље. Мислим да жртве желе мало боље да разумеју ту везу“, рекла је Џенифер Плоткин, адвокатица која заступа многе Епштајнове жртве. „Нико не би требало да буде изнад закона. Ако вам је уручен валидан судски позив, требало би да одговорите.“
Сама чињеница да су Клинтонови позвани да свједоче подсјећа колико се сага о Епштајну разликује од било ког скандала њиховог доба. Данас, Епштајнове жртве имају далеко већи утицај на многе демократске законодавце него било какав осјећај лојалности према Клинтоновима. У почетку, Клинтонови су се жестоко опирали, желећи да дају оверене писане изјаве умјесто личних свједочења, што су републиканци одбили.
Клинтонови су покушали да покрену кампању против Комера, оптужујући га за страначку пристрасност покушавајући да скрену фокус истраге са Доналда Трампа. Међутим, демократско руководство у Представничком дому није очекивало да ће се неки од њихових чланова придружити републиканцима у њиховој намјери да покрену поступак за непоштовање суда.
„Жртве заслужују транспарентност и правду“, рекла је демократска посланица Рашида Тлаиб. „Требало би да покренемо поступак за непоштовање суда против свакога ко је повезан са Епштајном и ко одбија да нам да информације, без обзира на страначку припадност.“
Чак и неки лојални савезници признају да је приступ Клинтонових био погрешна процјена. „Гледајући уназад, ово није било вријеме за политику спаљене земље против републиканаца“, рекао је дугогодишњи Клинтонов саветник. „Стари тим није схватио колико се тога промјенило.“
Након што су Клинтонови одбили да се појаве на заказаном свједочењу, Комер је одлучио да распише гласање о томе да ли да покрене поступак за непоштовање Конгреса. Девет демократских чланова Надзорног одбора придружило се републиканцима у подршци мјери против Била Клинтона, док су троје демократа гласало за мјеру против Хилари Клинтон.
Убрзо након што је одбор гласао о препорукама, суочавајући се са коначним усвајањем у пуном Представничком дому, Клинтонови су у посљедњем тренутку пристали на Комерове услове. Напори да буду проглашени кривима за непоштовање суда су обустављени. „Клинтонови су потпуно попустили“, рекао је тада Комер.
Највиши демократа у одбору, посланик Роберт Гарсија, рекао је да Клинтонови очекују прилику да изнесу информације које знају. Гарсија је додао да је желио да пита Била Клинтона да ли Епштајн има везе са страним обавјештајним службама. С друге стране, демократа Џејмс Вокиншо сматра да је испитивање Хилари Клинтон „чисто политичко“, с обзиром на то да је она изјавила да никада није упознала Епштајна.
Упркос одушевљењу републиканаца, међу неким Трамповим присталицама влада нелагодност због страхова да би будући Конгрес, којим би контролисали демократе, лакше могао да изда судски позив Трампу или његовој породици. Сам Трамп је почетком овог мјесеца изразио помјешана осјећања: „Мрзим да то видим, на много начина. Али погледајте мене, и мене су прогањали.“ Комер одбацује те забринутости, тврдећи да ће демократе ионако кренути на Трампа ако преузму већину.
Жртве су изразиле забринутост да би одбијање Клинтонових да се повинују судском позиву поставило преседан за друге. „Ако се извуку, сви остали ће слиједити њихов примјер“, рекла је Шарлин Рошар. Лиз Стајн, још једна жртва, додала је: „Зашто је фокус само на Клинтоновима? И зашто се не фокусирамо на шири круг људи од којих треба да добијемо информације?“
