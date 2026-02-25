Logo
Бил Гејтс упутио јавно извињење запосленима своје фондације због веза с Епстајном

Извор:

Блиц

25.02.2026

12:22

Бил Гејтс се извинио радницима Фондације Гејтс због својих веза са Џефријем Епстајном. Признао је да је направио грешке које су бациле сјенку на хуманитарну организацију, али је инсистирао да није учествовао у Епстајновим злочинима.

Бил Гејтс признао двије афере

На састанку одржаном јуче, суоснивач “Мајкрософта” признао је да је имао двије афере са Рускињама за које је Епстајн касније сазнао, али је нагласио да оне нису укључивале Епстајнове жртве.

– Нисам учинио ништа незаконито. Нисам видио ништа незаконито – рекао је Гејтс према снимку који посједује Вол стрит журнал.

“Велика грешка”

Гејтс је коментарисао и фотографије из недавно објављених Епстајнових докумената на којима је приказан са женама чија су лица замагљена.

Тврди да је Епстајн тражио да се фотографише са његовим асистенткињама након састанака.

– Да будем јасан, никада нисам проводио вријеме са женама из његовог окружења – изјавио је Гејтс.

Навео је да је била огромна грешка проводити вријеме са Епстајном и доводити руководство Фондације Гатес на састанке са сексуалним преступником.

– Извињавам се свима који су увучени у ово због грешке коју сам направио – рекао је он.

Милијардер је открио да су његови сусрети са Епстајном почели 2011. године, годинама након што је Епстајн 2008. признао кривицу за подвођење малољетнице. Гејтс је рекао да је знао за “неку 18-мјесечну мјеру” која је Епстајну ограничавала путовања, али да није довољно провјерио његову прошлост.

Састанке је наставио да одржава чак и након што је његова тадашња супруга Мелинда Френч Гејтс 2013. изразила забринутост.

– Са овим што сада знам, све је то, знате, сто пута горе, не само због његових претходних злочина, већ је сада јасно да се радило о континуираном лошем понашању – рекао је Гејтс радницима.

“Нисам посјетио острво”

О бившој супрузи је додао: “Морам јој одати признање, увијек је била прилично сумњичава према цијелој причи са Епстајном.”

Гејтс је запосленима јуче рекао да је наставио да се састаје са Епстајном до 2014, да је са њим летио приватним авионом и проводио вријеме у Њемачкој, Француској, Њујорку и Вашингтону.

– Никада нисам преспавао код њега – рекао је, нити је посјетио његово острво.

Казао је да је Епстајн “причао о блиским односима које има са многим милијардерима, посебно онима са Волстрита”, и увјеравао га да може помоћи да се прикупи новац за циљеве попут глобалног здравља.

Гејтс је додао да је присуство других угледних људи на тим састанцима доприњело “осјећају да је ријеч о нормалној ситуацији”.

Уништен углед

Признао је да разумије да је његова повезаност са Епстајном помогла и самом сексуалном преступнику да поправи свој углед. Гејтс је признао да су његове везе са цијелом причом и недавно објављени мејлови из докумената Министарства правде бацили сјенку на Фондацију Гејтс и њен углед.

– То је у потпуној супротности са вриједностима и циљевима Фондације – рекао је и додао да је његов рад веома осјетљив на углед, преноси Блиц.

– Људи могу да бирају да ли ће сарађивати са нама или не.

Портпарол Фондације изјавио је да милијардер одржава овакве састанке са запосленима два пута годишње и да је “говорио отворено, детаљно одговорио на неколико питања и преузео одговорност за своје поступке.”

Бил Гејтс

Џефри Епстајн

