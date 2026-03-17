Иран потврдио смрт Сулејманија: "Никада нећемо одустати од освете"

Б92

17.03.2026

22:00

Иран потврдио смрт Сулејманија: "Никада нећемо одустати од освете"
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) потврдила је смрт бригадног генерала Голамрезе Сулејманија, команданта паравојних снага Басиџ, у, како је наведено, америчко-израелском ваздушном нападу.

"Упозоравамо зле и терористичке убице овог цијењеног мученика да посвећени борци Басиџа никада неће одустати од освете убијеног вође, палих команданата и многих мученика међу члановима народа", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да је Сулејмани, који је предводио Басиџ посљедњих шест година и надгледао операције унутрашње безбједности, "играо стратешку и неупоредиву улогу у одржавању популарне и џихадистичке структуре Басиџа, развијању конструктивних покрета, елиминисању сиромаштва и пружању помоћи угњетаваним и рањивим групама".

Касем Сулејмани

Свијет

Зашто демонстранти носе слике Касема Сулејманија?

"Овај кукавички атентат показује важност и улогу Басиџа у свеобухватној борби против америчке терористичке војске и ционистичког режима и њихових плаћеника", наводи се у саопштењу, преноси Б92.

Голамреза Сулејмани је шест година био командант Басиџа – добровољачке паравојне снаге у оквиру ИРГЦ-а. Израелска војска раније је објавила да је у ноћном нападу убила Сулејманија.

