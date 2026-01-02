Logo
Зашто демонстранти носе слике Касема Сулејманија?

АТВ

02.01.2026

11:15

Демонстранти у Ирану носе слике убијеног генерала Касема Сулејманија
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Иако се на први поглед може чинити парадоксалним, појава слика Касема Сулејманија на појединим протестима у Ирану не значи нужно подршку актуелном режиму. Напротив, у иранском друштву Сулејмани има сложен и вишеслојан статус који превазилази дневну политику.

Сулејмани је, прије свега, у дијелу јавности доживљаван као национални симбол отпора спољном притиску, посебно након што је убијен у америчком нападу 2020. године. За многе Иранце он није био идеолог режима, већ војни командант који је симболизовао државни суверенитет и отпор страној интервенцији. Због тога његов лик код дијела демонстраната представља поруку да протест није усмјерен против саме државе или нације, већ против економске и политичке ситуације.

Свијет

Iran: Osvetićemo generala Sulejmanija, izabraćemo vrijeme i mjesto

Други разлог је покушај заштите протеста. Истичући Сулејманијев лик, демонстранти шаљу сигнал да њихови захтјеви нису „издајнички“ нити инспирисани споља, што отежава властима да протесте аутоматски окарактеришу као страни пројекат или безбједносну пријетњу.

Такође, дио протеста у Ирану није јединствен. Док једни захтијевају дубоке политичке промјене, други се фокусирају искључиво на економску кризу, инфлацију и пад животног стандарда, не доводећи у питање темеље система. У том контексту, Сулејманијев лик функционише као заједнички национални симбол, прихватљив различитим групама.

Иран протест

Свијет

Шта се дешава у Ирану? Реалност или уплитање странаца

Зато појава његових слика на протестима не треба да се чита једнозначно. Она прије говори о унутрашњој подијељености иранског друштва и покушају демонстраната да своје незадовољство изразе без отвореног сукоба са дубоко укоријењеним симболима државе.

Тагови:

Kasem Sulejmani

Иран

demonstracije

