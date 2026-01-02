Трамп се огласио о протестима у Ирану: Вашингтон спреман за акцију

02.01.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да ће Сједињене Америчке Државе пружити помоћ демонстрантима у Ирану, уколико, како је навео, иранске власти убијају мирне учеснике протеста.
Трамп је написао на друштвеној мрежи Truth Social да је обичај иранских власти да убијају мирне учеснике протеста, а да је Вашингтон спреман за акцију.
"Ако Иран пуца и насилно убија мирне демонстранте, што је њихов обичај, Сједињене Америчке Државе ће им притећи у помоћ. Спремни смо за акцију", написао је Трамп.
Најмање седморо људи је погинуло у демонстрацијама због економске кризе у Ирану које су се прошириле и на руралне покрајине, саопштиле су власти.
Људи су убијени у четири града, углавном настањена етничком групом Лури, пренио је АП.
Протести су почели у недјељу, а изазвани су инфлацијом и девалвацијом иранског ријала који је сада вриједан око 1,4 милиона ријала за један долар, преноси Танјуг.
Ови протести су највећи у Ирану од 2022. године, када је смрт Махсе Амини, 22-годишње жене ухапшене због неправилног ношења хиџаба, покренула широке демонстрације широм земље, истиче америчка агенција.
