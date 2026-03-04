Језиви детаљи несреће: Мајка и кћерка (12) страдале на лицу мјеста, сину (9) се боре за живот

Извор:
Телеграф
04.03.2026
07:58

У стравичном налету аутомобила на градском транзиту, позната полицајка и њена мезимица (12) отишле у смрт! Док Сјеница гори од туге, сви гледају у правцу Београда гдје се љекари боре за живот дјечака (9).
Сјеница је синоћ занијемила! Језиви крици одјекивали су Улицом Ахмета Абдагића када је возач А.К. покосио трочлану породицу која се мирно кретала путем. Епилог је језив, а судбина се сурово поиграла са овом породицом.
Настрадала Е.К. (44), коју су сви знали као узорну радницу полиције, издахнула је на лицу мјеста заједно са својом 12-годишњом ћерком Л.К. Призори са мјеста несреће су били толико потресни да су чак и искусни спасиоци плакали.
Деветогодишњи дјечак је чудом преживио овај хорор, али борба тек почиње. Он је хитно пребачен на Институт за мајку и дијете у Београду, а љекари дају све од себе да спасу једину преосталу душу из овог удеса.
Док се Сјеница спрема за најтужнији испраћај, истрага открива језиве детаље. Шта је А.К. радио у тренутку удара и да ли је трагедија могла бити избјегнута?
Тренутно на програму