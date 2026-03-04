Logo
Отказан лет из Дубаија за Сарајево

04.03.2026

07:42

Отказан лет из Дубаија за Сарајево

Лет на линији Дубаи – Сарајево, који је требао данас бити реализован, је отказан, потврђено је за Euronews БиХ из Аеродрома Сарајево.

Из Аеродрома Сарајево су навели да за сада немају информацију о могућем чартер љету, те да ће јавност о томе бити обавијештена.

Магла

Друштво

Упозорење за возаче: Смањена видљивост на овим дионицама

Авион компаније Fly Дубаи је требао полетјети из Дубаија у 10.20 часова по локалном времену, а у Сарајево је требао слетјети у 13.40.

Министар иностраних послова БиХ Елемдин Конаковић рекао је јуче да се разматра могућност организовања чартер лета, поред ове редовне линије која је била на распореду данас.

“Ми имамо око 1.000 људи у Емиратима, око 300 у Катару и 100 у Кувајту и још неколико група у другим земљама", рекао је Конаковић.

Иран Техеран

Свијет

Најтежи удар на Техеран до сада

У међувремену Александар Вучић је понудио да се држављани БиХ, евакуишу авионом Ер Србија.

Лидер СНСД-а Милорад Додик поздравио је одлуку предсједника Александра Вучића да Србија стави своје капацитете на располагање не само својим грађанима, већ и грађанима БиХ у сложеним безбједносним околностима на Блиском истоку.

