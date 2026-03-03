Logo
Додик: Иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном

03.03.2026

Милорад Додик
Фото: АТВ

Кроз своје представнике на нивоу БиХ иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"У свјетлу актуелних изазова на Блиском истоку, Република Српска јасно подржава став Израела у одбрани од терористичких пријетњи и агресије. Као република дубоко укоријењена у демократским вриједностима, поштовању воље народа, с израженим плурализмом и слободом политичког организовања, ми припадамо потпуно другачијем цивилизацијском кругу од ауторитарног режима у Ирану - ту нема никакве дилеме!

Зато ћемо кроз своје представнике на нивоу БиХ иницирати прекид дипломатских и економских контаката с Ираном", рекао је Додик.

