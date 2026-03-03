Додик: Иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном

Аутор:АТВ
03.03.2026
17:11
Коментари:0
Кроз своје представнике на нивоу БиХ иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"У свјетлу актуелних изазова на Блиском истоку, Република Српска јасно подржава став Израела у одбрани од терористичких пријетњи и агресије. Као република дубоко укоријењена у демократским вриједностима, поштовању воље народа, с израженим плурализмом и слободом политичког организовања, ми припадамо потпуно другачијем цивилизацијском кругу од ауторитарног режима у Ирану - ту нема никакве дилеме!
Зато ћемо кроз своје представнике на нивоу БиХ иницирати прекид дипломатских и економских контаката с Ираном", рекао је Додик.
У свјетлу актуелних изазова на Блиском истоку, Република Српска јасно подржава став Израела у одбрани од терористичких пријетњи и агресије. Као република дубоко укоријењена у демократским вриједностима, поштовању воље народа, с израженим плурализмом и слободом политичког…— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 3, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
02
17
58
17
50
17
49
17
42
Тренутно на програму