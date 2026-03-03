Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

Аутор:АТВ
03.03.2026
18:09
Коментари:0
Аеродром Мехрабад у Техерану је погођен, према иранским медијима.
Фотографије које је објавила новинска агенција Мехр приказују дим који се диже из тог подручја.
🔥 U.S. and Israeli forces attacked Mehrabad Airport in Tehran— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026
After the strikes, thick black smoke rose over the city. pic.twitter.com/vNa8LxDyKl
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) су раније објавиле да спроводе „опсежан“ талас ваздушних напада на мете иранског режима у Техерану.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће Израел појачати нападе на Иран и либански Хезболах говорећи током посјете ваздухопловној бази Палмахим у пратњи министра одбране Израела Каца и начелника генералштаба ИДФ генерал-потпуковника Ејала Замирома.
"Хезболах је направио веома велику грешку када нас је напао. Већ смо снажно одговорили, анаставићемо са још већом и додатном силом. Наши пилоти су на небу изнад Ирана и Техерана, али такође и изнад либанског неба", рекао је Нетанјаху, преноси Тајмс оф Израел.
Нетанјаху је оцијенио да Хезболах увлачи Либан у рат искључиво због смрти врховног ајатолаха Алија Хамнеија, за кога је рекао да је "масовни убица".
