Logo
Large banner

Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

Аутор:

АТВ

03.03.2026

18:09

Коментари:

0
Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Аеродром Мехрабад у Техерану је погођен, према иранским медијима.

Фотографије које је објавила новинска агенција Мехр приказују дим који се диже из тог подручја.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) су раније објавиле да спроводе „опсежан“ талас ваздушних напада на мете иранског режима у Техерану.

Нетанјаху: Израел ће појачати нападе на Иран и Хезболах

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да ће Израел појачати нападе на Иран и либански Хезболах говорећи током посјете ваздухопловној бази Палмахим у пратњи министра одбране Израела Каца и начелника генералштаба ИДФ генерал-потпуковника Ејала Замирома.

"Хезболах је направио веома велику грешку када нас је напао. Већ смо снажно одговорили, анаставићемо са још већом и додатном силом. Наши пилоти су на небу изнад Ирана и Техерана, али такође и изнад либанског неба", рекао је Нетанјаху, преноси Тајмс оф Израел.

Нетанјаху је оцијенио да Хезболах увлачи Либан у рат искључиво због смрти врховног ајатолаха Алија Хамнеија, за кога је рекао да је "масовни убица".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Израел

Бењамин Нетанјаху

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Свијет

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

4 ч

0
Милорад Додик

БиХ

Додик: Иницираћемо прекид дипломатских и економских контаката с Ираном

4 ч

1
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ирански медиј: Ајатолахов син је жив

4 ч

0
Авион, лет

БиХ

Заказан лет из Дубаија са 156 држављана БиХ

5 ч

0

Више из рубрике

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

Свијет

Ко је Џерод Ејген? Високи савјетник Доналда Трампа састао се са Жељком Цвијановић

3 ч

0
Национална гарда и цвијеће у облику пијетла: Ел Менчо сахрањен у златном ковчегу

Свијет

Национална гарда и цвијеће у облику пијетла: Ел Менчо сахрањен у златном ковчегу

3 ч

0
Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

Свијет

Урушио се кров америчке амбасаде у Ријаду

4 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ирански медиј: Ајатолахов син је жив

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner