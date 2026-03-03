Флин понудио стратешко-оперативни план како се постаје држава

Аутор:Андреа Јаглица
Становништво, територија, функционална влада, суверенитет, међународно признање, обједињена администрација, инфраструктура, енергетика, здравствена заштита, образовање који функционишу у корист народа, легитимност те највеће одлуке и национално јединство.
Мајкл Флин у Бањалуци сумирао је елементе националне државе и понудио стратешко-оперативни план како се постаје држава.
"Свака нација, сваки поносан народ, сматра да жели независност треба да схвати како се то дефинише у оквиру међународног закона. А то је битно схватити и ваше вође треба то да схвате приликом аргументације. Када се неком објашњава, када смо у неком међународном суду, то треба објаснити, да људи схвате, да се јасно артикулише и каже сваки елемент", рекао је Мајкл Флин, бивши савјетник за националну безбједност Сједињених америчких држава.
Сви у сали, али вјероватно и пред телевизорима у цијелој Републици Српској слушали су и климали главом јер Република Српска то све, углавном, већ има. Препознао је то и говорник, па је наставио да заговара идеју као да апелује на оне којих би једино требало да се пита о будућности Српске – представнике народа и народ у Републици Српској.
"И знам да то има везе овдје. И треба да има везе за свакога ко сматра да жели да има своју сопствену независност, да буде у прилици да усваја сопствене одлуке. Шта ја тиме кажем? То је оно у шта ја вјерујем и донекле сам то проучавао и мислим да требамо бити неустрашиви у вези онога гдје желимо бити да будемо у будућности, јер мислим да је ово заиста изузетна прилика, поготово узимајући у обзир тренутно вођство у Америци", рекао је Мајкл Флин, бивши савјетник за националну безбједност Сједињених америчких држава
Дошао је у приватном капацитету, можда је и плаћен за те услуге, али Мајкл Флин није „ен евридеј хајерд ган“. Пензионисани генерал америчке војске чије су чизме више од 30 година ступале на свјетска жаришта, међу осталим и на оно које тренутно гори, бивши директор Одбрамбено обавјештајне агенције Сједињених држава у мандату Барака Обаме, склоњен са те функције, између осталог, јер је упозоравао Америку на исламски тероризам, савјетник Доналда Трампа за националну безбједност с најкраћим мандатом, који је прекинуо под притиском због контакта с руским амбасадором, први Американац који је службено крочио у зграду војнообавјештајне агенције Генералштаба Оружаних снага Русије. И да ништа више не уради за Републику Српску послије данашњег предавања у згради Владе Републике Српске, Мајкл Флин остаће уписан као један од првих Американаца који су крочили на тло Републике Српске и Босне и Херцеговине, у сред Бањалуке, да кажу – ово је начин и будите неустрашиви на том путу.
Повод за питање које је поставила Ана Тришић Бабић биле су недавне изјаве највиших америчких званичника о подршци сувереним нацијама које се боре за своју слободу, те нефункционалност и незадовољство Дејтонским споразумом које на свим странама БиХ ескалира на дневном нивоу.
"И у контексту тога сам ја то разумјела, и тако сам га и питала шта он види, с обзиром да је био на Блиском Истоку и у прошлости, како се праве и како доћи до националне државе у оваквим оквирима постојећих међународних споразума. Ја сам га разумјела да нам је дао ходограм, шта значи... По том његовом ходограму, ми скоро све већ имамо овдје. Република Српска има своју територију, има своје институције, има демократски изабране функционере главних институција у Републици Српској", рекла је Ана Тришић Бабић, бивши в.д. предсједника Републике Српске.
Све имамо, осим... Двије највеће, најбременитије и најскупље ријечи у Флиновом обраћању биле су национално јединство.
"Споменуо је национално јединство. Ја очекујем да опозициони лидери, опозициони предсједници странака, за које сам сигурна да интимно исто мисле то што је он рекао, интимно се 100% слажу шта говори предсједник СНСД-а, Милорад Додик, али да их се мало охрабри и да се ми овдје у овом новом креирању новог међународног поретка да довршимо оно за шта је борба почела прије 34 године", рекла је Ана Тришић Бабић, бивши в.д. предсједника Републике Српске
Било је различитих политика и политикица, различитих струја, различитих Срба, различитих личних и групних интереса и прије 34 године, па је 9. јануара Скупштина српског народа у БиХ ипак донијела је Декларацију о проглашењу републике српског народа Босне и Херцеговине. Територијално разграничење од политичких заједница других народа прописано је уз уважавање, међу осталим, етничких, историјских, правних, економских, географских критеријума, те уз поштовање принципа и правила међународног права и предвиђено је мирним путем и договорно. Независност Републике Српске, очигледно, више није ни само дневнополитичка, ни забрањена тема. А више није ни немогућа мисија. Преостало је учинити је могућом – мирним путем и договорно.
