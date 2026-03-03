Logo
Large banner

Линдзи Вон објавила слику повријеђене ноге

Извор:

Спутник Србија

03.03.2026

20:05

Коментари:

0
Линдзи Вон
Фото: Таnjug/Olympic Broadcasting Services via AP

Америчка скијашица Линдзи Вон подијелила је на друштвеним мрежама рендгенски снимак своје повријеђене ноге, откривши како она изгледа послије тешке повреде и више хируршких захвата.

На снимку се јасно виде шрафови и металне плочице које стабилизују потколеничну кост након прелома тибије.

Америчка скијашица је уз фотографију написала: „Сада сам заиста бионик“.

Алудирала је на то да њена нога сада садржи велики број металних имплантата.

Вон је до сада имала пет операција због прелома, а није искључено да ће бити потребни и додатни захвати.

Ипак, упркос свему, задржала је препознатљив оптимизам и дух, што је показала и овом објавом.

Једна од најтрофејнијих скијашица у историји, са 84 победе у Светском купу, наставља опоравак, а рендген који је поделила најбоље сведочи кроз шта је прошла и колико је озбиљна повреда била.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Линдзи Вон

Линдзи Вон пад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон одговорила на дирљиву поруку Кристијана Роналда

6 д

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Линдзи Вон о паклу кроз који је прошла: Била сам корак од ампутације ноге

1 седм

0
Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон: Било је потребно доста плочица и шрафова да би се све поново саставило

1 седм

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Остали спортови

Линдзи Вон искрено: "Напредак је спор"

1 седм

0

Више из рубрике

Заједнички састанак спортских савеза Републике Српске

Остали спортови

Заједнички састанак спортских савеза Републике Српске

1 ч

0
Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Остали спортови

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

1 д

0
Домен Превц

Остали спортови

Шта ради овај човјек: Погледајте ново чудо Домена Превца

2 д

0
Лука Пејић

Остали спортови

Бањалука домаћин балканског првенства у каратеу, Пејићу злато у Борику

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner