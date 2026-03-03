Линдзи Вон објавила слику повријеђене ноге

Извор:
03.03.2026
Америчка скијашица Линдзи Вон подијелила је на друштвеним мрежама рендгенски снимак своје повријеђене ноге, откривши како она изгледа послије тешке повреде и више хируршких захвата.
На снимку се јасно виде шрафови и металне плочице које стабилизују потколеничну кост након прелома тибије.
Америчка скијашица је уз фотографију написала: „Сада сам заиста бионик“.
Алудирала је на то да њена нога сада садржи велики број металних имплантата.
I’m bionic for real now 🦾 pic.twitter.com/SSJNjlBqUL— lindsey vonn (@lindseyvonn) February 20, 2026
Вон је до сада имала пет операција због прелома, а није искључено да ће бити потребни и додатни захвати.
Ипак, упркос свему, задржала је препознатљив оптимизам и дух, што је показала и овом објавом.
Једна од најтрофејнијих скијашица у историји, са 84 победе у Светском купу, наставља опоравак, а рендген који је поделила најбоље сведочи кроз шта је прошла и колико је озбиљна повреда била.
