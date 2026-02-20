Logo
Линдзи Вон искрено: "Напредак је спор"

Телеграф

20.02.2026

16:19

Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Америчка скијашица Линдзи Вон пролази кроз прави пакао после пада на Зимским олимпијским играма, након којег је неколико дана провела у болници у Италији, а затим је транспортована у Сједињене Америчке Државе, како би имала још једну операцију.

Сада се Линдзи Вон јавила и открила да је и тај захват прошао успјешно, али да није било нимало лако, што се да претпоставити с обзиром да је у питању тешка повреда, потопомогнута и претходном коју је зарадила само неколико дана пред почетак Зимских олимпијских игара.

- Само кратко обавјештење… моја посљедња операција је прошла добро. Трајала је нешто више од шест сати. Опорављам се, али тешко је поднијети бол. Напредак је спор, али надам се да ћу ускоро изаћи из болнице. Хвала свима на подршци - написала је Линдзи Вон.

Наравно, и даље није познато када ће ова повреда за Линдзи Вон бити прошлост, као и да ли смо је последњи пут гледали на стази. Имајући у виду њен карактер и храброст, очекује нас одричан одговор.

(телеграф)

