Линдзи Вон искрено: "Напредак је спор"

Извор:
Телеграф
20.02.2026
16:19
Коментари:0
Америчка скијашица Линдзи Вон пролази кроз прави пакао после пада на Зимским олимпијским играма, након којег је неколико дана провела у болници у Италији, а затим је транспортована у Сједињене Америчке Државе, како би имала још једну операцију.
Сада се Линдзи Вон јавила и открила да је и тај захват прошао успјешно, али да није било нимало лако, што се да претпоставити с обзиром да је у питању тешка повреда, потопомогнута и претходном коју је зарадила само неколико дана пред почетак Зимских олимпијских игара.
- Само кратко обавјештење… моја посљедња операција је прошла добро. Трајала је нешто више од шест сати. Опорављам се, али тешко је поднијети бол. Напредак је спор, али надам се да ћу ускоро изаћи из болнице. Хвала свима на подршци - написала је Линдзи Вон.
Sinner è innamorato, deve rivedere la preparazione, cambiare il team , ritrovare la cattiveria , cambiare gioco, lavorare solo sul suo tennis, limitare le pubblicità , accettare la superiorità di Alcaraz e rivedere la programmazione. Serve presunzione per processare il n 2 ATP— paolo bertolucci (@paolobertolucci) February 19, 2026
Наравно, и даље није познато када ће ова повреда за Линдзи Вон бити прошлост, као и да ли смо је последњи пут гледали на стази. Имајући у виду њен карактер и храброст, очекује нас одричан одговор.
Остали спортови
4 ч0
Остали спортови
8 ч0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
18
24
18
19
18
06
18
02
17
53
Тренутно на програму