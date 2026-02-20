Занимљива животна прича Алисе Лиу која је донијела Америци дуго сањано злато

Извор:
Телеграф
20.02.2026
10:13
Коментари:0
Америчка клизачица кинеског поријекла Алиса Лиу освојила је у четвртак златну медаљу у женском појединачном такмичењу у умјетничком клизању на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, чиме је донијела Сједињеним Државама прво олимпијско злато у овој дисциплини послије готово четврт вијека, односно од 2002. године.
Актуелна свјетска шампионка је у слободном програму, који је извела уз пјесму "Мекартур Парк" пјевачице Доне Самер, добила 150,20 бодова.
Свијет
Језиви снимци катастрофе: Експлодирао камион пун гаса
У комбинацији са 76,59 из кратког програма, такмичење је завршила са укупно 226,79 бодова, што јој је донијело убједљиву побједу.
Иако њен програм није имао највећи технички садржај међу такмичаркама тог дана, судије су високо оцијениле чистоћу елемената и укупну изведбу, што јој је донијело најбољи резултат сезоне. Предност у односу на најближу ривалку била је нешто мања од два бода у укупном пласману.
Сребрну медаљу освојила је Јапанка Каори Сакамото, која је за слободни програм добила 147,67 бодова. Клизала је уз композиције "Ла вие ен росе" и "Нон је не регрете риен", а уз 77,23 бода из кратког програма завршила је такмичење са укупно 224,90 бодова.
Бронзана медаља припала је седамнаестогодишњој Јапанки Ами Накаи. Она је послије кратког програма била водећа са 78,71 бодом, али је у слободном програму добила 140,45, што је био девети резултат вечери. Ипак, збир од 219,16 бодова био је довољан за треће мјесто.
Хроника
Предложен притвор Ирфану Карићу
Овим тријумфом Лиу је постала прва Американка која је освојила олимпијско злато у женском умјетничком клизању још од Саре Хјуз на ЗОИ у Солт Лејк Ситију.
Злато у појединачној конкуренцији било је њена друга најсјајнија медаља у Милану, пошто је раније била дио америчког тима који је тријумфовао у екипном такмичењу, чиме је потврдила статус једне од најуспјешнијих клизачица ових Игара.
Занимљиву причу крије дјевојка која је са 13 година била шампионка САД, са 16 напустила умјетничко клизање јер у том моменту у њему није уживала, али се након "пензије" вратила и четири године касније, са 20 освојила олимпијско злато.
Занимљиву причу има Алиса Лиу, пошто је ње отац Артур Лиу побјегао из Кине 1990. године и преселио се у Калифорнију пошто је на Тјанмену учествовао у чувеним протестима.
БиХ
Замрзнута имовина 11 држављана БиХ
Кина је покушала да регрутује Алису Лиу, као што је успјела са Ајлин Гу, сада власницом пет олимпијских медаља, али је Лиу то одбила. Жељела је да представља САД и сада је дошла до златне медаље.
Занимљиво је што се након њеног злата јавио Енес Кантер Фридом, некада турски кошаркаш, који је у својој земљи забрањена личност од стране Реџепа Тајипа Ердогана и његовог режима. Он је критиковао Ајлин Гу јер представља Кину, а сада исхвалио Алису Лиу, преноси "Телеграф".
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Најновије
Најчитаније
12
27
12
25
12
21
12
21
12
15
Тренутно на програму