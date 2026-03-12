Logo
Станивуковић прихватио позив Минића: "Пристајем"

АТВ

12.03.2026

21:30

Саво Минић и Драшко Станивуковић
Фото: АТВ

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић огласио се након што је премијер Републике Српске Саво Минић предложио да се умјесто ТВ дуела разговор одржи у Кући Милановића.

"Пристајем", написао је Станивуковић кратко на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, Минић је раније, поводом бројних упита телевизија о организовању ТВ дуела између њега и градоначелника Бањалуке, поручио да нема фаворизованих, али ни непожељних медија, већ је предложио да се разговор одржи у Кући Милановића.

Саво Минић

Република Српска

Минић предложио мјесто за ТВ дуел са Станивуковићем

Драшко Станивуковић

Саво Минић

