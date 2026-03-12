Станивуковић прихватио позив Минића: "Пристајем"

Аутор:АТВ
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић огласио се након што је премијер Републике Српске Саво Минић предложио да се умјесто ТВ дуела разговор одржи у Кући Милановића.
"Пристајем", написао је Станивуковић кратко на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, Минић је раније, поводом бројних упита телевизија о организовању ТВ дуела између њега и градоначелника Бањалуке, поручио да нема фаворизованих, али ни непожељних медија, већ је предложио да се разговор одржи у Кући Милановића.
Пристајем. https://t.co/pW37KFCQIR— Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) March 12, 2026
