Минић предложио мјесто за ТВ дуел са Станивуковићем

С обзиром на бројне упите телевизија за организовање ТВ дуела између градоначелника Бањалуке и мене, желим јасно рећи да нема фаворизованог, али ни непожељног медија, истакао је предсједник Републике Српске Саво Минић.
"Предлажем разговор у Кући Милановића, коју је у највећем дијелу адаптирала Влада Републике Српске, а којом управља Град Бањалука, уз пренос уживо да би све телевизије које желе могле преузети сигнал. Сви новинари који желе да поставе било које питање су такође добродошли. Влада ради за добробит свих грађана, једнако и транспарентно", каже Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, након што је премијер Републике Српске у сриједу предложио дуел са градоначелником Бањалуке, АТВ је предложио да се то одржи у нашем студију.
Наша телевизија јавно је објавила да ће са задовољством угостити Минића и Станивуковића, да би поједини медији већ кренули да спинују са тврдњама да је премијер већ одбио дуел који је сам предложио.
Минић се убрзо огласио и разбио лажи појединих медија те потврдио да је спреман да се пред ТВ камерама очи у очи погледа са Станивуковићем.
